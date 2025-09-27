La deconstrucción autonómica

Carlos Mazón, durante el Debate de Polí­tica General, esta semana. / Rober Solsona / E. Press

El ajetreado debate de política general celebrado en las Corts hace unos días deja algunas claves sobre el futuro que se ambiciona para la Comunitat por parte de quien la dirige. Pienso en todos esos años luchando contra fantasmas del pasado y tengo la impresión de que aquellos fantasmas están aquí, muy cerca. Como si hubiesen regresado para liderar el rumbo de la sociedad valenciana a través de un proyecto de deconstrucción de nuestro autogobierno. Al menos, es lo que se desprende de algunos anuncios pronunciados en sede parlamentaria. Y en política, ya se sabe, nada de lo que se dice o se hace suele ser inocente.

Durante estos dos años de legislatura, en muchas ocasiones, he pensado que algunas iniciativas políticas del Consell, sobre todo las de encaje identitario, se debían al peaje que estaban pagando a los ultras. Hoy, tengo serias dudas de que solo sean tributos sin entidad real para el PP. Y uno de los elementos que me lleva a pensar en esa dirección es la propuesta hecha por el president de reformar del Estatut para cambiar la denominación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Porque esto va un paso más allá de lo acometido hasta ahora en materia lingüística: es una ruptura en toda regla de uno de los grandes consensos políticos de nuestro autogobierno que sirvió, precisamente, para despolitizar el idioma regulando la creación de una institución académica. Y no solo supone renunciar al legado de sus predecesores, sino que, implica un cambio de paradigma por parte del Partido Popular respecto de la idea autonómica.

Lo que más me sorprende de todo esto es el hecho de apelar a la reforma estatutaria en unos términos para los que, actualmente, no tiene mayoría. Entonces, primera pregunta: ¿da por hecho que va a sumar dos tercios de las Corts con Vox tras las próximas elecciones? Segunda pregunta: ¿siendo él el candidato del PP? Sinceramente, no creo que la arrogancia sea una característica positiva para la política, pero si quien presume de ella aún nos debe numerosas explicaciones por lo que ya sabemos, es muy pretencioso suponer una mayoría parlamentaria así cuando se vuelva a votar. Resulta que tenía un proyecto político más allá de la reconstrucción a la que ligó su futuro: la deconstrucción del pueblo valenciano.