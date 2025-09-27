Obedecer al amo

Javier Milei y Donald Trump. / Associated Press/LaPresse

"America First", sí, pero todavía antes Milei. Scott Bessent, secretario del Tesoro, se dispone a transferir al Gobierno argentino veinte mil millones de dólares. Cuando la economía norteamericana genera dudas, mientras altos oficiales de Trump divulgan su medida contra la inflación -“bajará por sí misma”-, Bessent anuncia que taponará el desastre del régimen de Milei, que ya no tiene dólares con los que comprar pesos para mantener a flote la moneda argentina. Se intentará así que la catástrofe de la política de la motosierra no lleve a la quiebra.

El mensaje es claro. Amigos de Trump, no os preocupéis si lleváis a vuestros países al desastre. Tampoco os preocupéis si perdéis una elección crucial, como la que acaba de perder Milei, ni os deis por aludidos si la opinión pública os da la espalda. Seguid a lo vuestro, ganando dinero con criptomonedas y corruptelas de todo tipo. Trump también lo hace. Perseverad, que Trump os comprará a bajo precio cuando estéis a punto de morir. Y así, como si Bessent le hiciera un favor, Argentina perderá el control de todas las tierras raras que al parecer posee. Como Ucrania las ha perdido a cambio de armas para contener al amigo Putin.

Esa es la agenda Trump. Debilitar, destruir y comprar barato. Los votantes de los aliados españoles de Trump deberían reflexionar sobre esta secuencia de hechos, hilvanando los actos particulares en una tendencia. Y meditar cómo su amigo quiere destruir la ONU y el derecho internacional, el único muro contra su arrogancia, su prepotencia y su inconsistencia moral y política. El caso es que Trump es el único que apoya incondicionalmente la política criminal de Netanyahu. En lo demás, cambia de opinión a cada paso, la mejor señal de que dejará colgados a sus peones cuando lo estime oportuno. ¿No percibirán las opiniones públicas esta realidad?

Poco a poco lo harán. Pues si, a pesar de estas evidencias, nos preguntamos cómo es que los aliados españoles de Trump y Netanyahu, los Abascal y los Díaz Ayuso, no son sensibles al clamor de la opinión pública, solo tenemos una respuesta. Trump no es un aliado, sino un amo. “Vox populi vox dei”, decían los clásicos. Ellos tienen otro dios al que obedecer. Por eso son insensibles a lo que opine la gente. Y si nos preguntamos por qué Galicia y Andalucía se ajustan a la opinión pública, siquiera sea aparentemente, y por qué Feijóo y Ayuso no lo hacen, sólo podemos pensar esto: el amo se asienta en Madrid y ahí hace sentir su garra férrea.

Ese amo no forma parte del sentido de la decencia de la ciudadanía española. Ese es el motivo por el que sus agentes tengan que huir hacia adelante, exagerando todas sus posiciones, diciendo que España es Sarajevo, que Sánchez es Maduro y que enviar un correo es malversación de caudales públicos. Al final su enloquecido cinismo los distanciará definitivamente del sentido común.

La contradicción de la derecha española es creciente. Conviene recordar que las derechas españolas, siempre débiles, no han sido capaces de resistir las situaciones internacionales conflictivas. El sistema de la Restauración se destruyó al inicio mismo de la Primera Guerra Mundial, cuando aliadófilos y germanófilos generaron fidelidades más fuertes que su pertenencia a conservadores o liberales. El error de Alfonso XIII consistió en alentar la germanofilia, intensificar el militarismo y preparar la destrucción dictatorial de la propia Constitución. Ahí comenzó la ruina irreversible de la monarquía, cuando Alfonso XIII se colocó del lado de la causa injusta.

Al vincularse hoy a una causa aún más injusta, el sistema de partidos de la derecha puede colapsar. El PP madrileño y la calle Génova no conectan con la opinión pública española, no porque estén mirando de reojo a Vox, sino porque están sometidos a las mismas dependencias internacionales, por completo ajenas a los intereses generales de nuestro país. Los partidos regionales del PP tienen que llevar otra línea porque no pueden prescindir del voto de la gente ecuánime de espíritu conservador. Mientras el PP madrileño transmite la idea de que estamos al borde de la guerra civil, el PP de las regiones necesita dar una idea de normalidad institucional, la clave de sus mayorías.

La contradicción no es menor. Y se multiplica cuando el alcalde de Málaga responde, a las tibias palabras de Moreno Bonilla, apoyando a Netanyahu con declaraciones ridículas. Así que, de nuevo, el posicionamiento internacional es más fuerte que la fidelidad al partido. Pero la cosa llega todavía más allá, cuando los peones de Trump anteponen la fidelidad a sus amos internacionales a la más alta magistratura española, mostrando así su deslealtad absoluta con el Estado, intensificando su aspiración destructora de todo orden para, sobre sus ruinas, abrir el campo a su pretensión de un poder carente de contrapesos y medida.

Afortunadamente, la ciudadanía mayoritaria española se afirma en sus percepciones morales, y el jefe del Estado hace bien en asumirlas. Pero a los aliados españoles de Trump no les importa nada nuestra institucionalidad, como a Trump no le importa nada la de los Estados Unidos, que diariamente destruye. Así, hemos visto la saña de Vox al atacar a Felipe VI de forma fanática y brutal por no plegarse a la posición de sus amos internacionales. Pero el rey hace bien en representar las percepciones morales de la mayor parte de nuestra gente, escandalizada y horrorizada por el espectáculo insoportable de Gaza. Y esta convergencia moral, que converge con la legalidad internacional, tarde o temprano, tendrá su traducción política.