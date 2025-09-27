La resurrección de 2018 y lo de ahora

Todas las fotos del Levante UD - Real Madrid en el Ciutat de València / Francisco Calabuig

Invierno de 2018. El Llevant resucita en Getafe en el estreno de Paco López en Primera. Veníamos de ascender con Muñiz, como campeones, sobrados, pero la élite fue un golpe de realidad terrible. Y vislumbramos el pozo de cerca, tras una nefasta racha de partidos sin ganar. No merecimos el triunfo en el Coliseo, pero un testarazo de Coke fue el inicio de una dinámica espectacular. A veces, un golpe de buena fortuna puede cambiarlo todo. Y, tras esta victoria, en los siguientes años, López se convertiría en uno de los mejores entrenadores de la historia del Llevant, con encuentros absolutamente memorables, inolvidables, un tesoro de la memoria colectiva del pueblo granota.

Sucedió una vez y puede suceder dos.

Nos enfrentamos a un rival en nuestras antípodas: correoso, con una disciplina táctica encomiable. Lo que es el Cholo al Atlético, lo es Bordalás al Getafe. Encajan ambos “com fesol a la cullera” en la idiosincrasia de sus clubs. Todos saben como juegan su Atleti y su Getafe. Ellos, de hecho, son imprescindibles para haber forjado esa identidad. ¿Qué sería hoy el Barça sin el paso de Cruyff por su banquillo? Lo de Bordalás con el Getafe gustará más o menos, pero le ha otorgado un sello indiscutible, una personalidad definida.

Nosotros somos otra cosa. Tenemos buenos futbolistas, algunos con una proyección espectacular, otros buenos profesionales, entre ellos algunos de los nuevos, pero nos falta forjar una identidad, ser un equipo. Calero no ha dado con la tecla y Girona fue un abuso que no cuenta, dadas las circunstancias.

¿Es Getafe “nuestra liga”? Sin duda. Si no es Getafe, ¿qué es?

¿Y el Madrid? Parece que ese partido no cuenta. No estoy de acuerdo. Esa noche, en Orriols, quedaron en evidencia futbolistas que no están para la élite y que relegan a otros mejores por un extraño sentido de la meritocracia del míster. Todos los entrenadores tienen sus futbolistas de confianza, los que representan la extensión de sus ideas futbolísticas sobre el césped. Ese criterio, sin embargo, que no deja de ser como el premio del buen comportamiento en el colegio, no puede servir para el nivel de exigencia del fútbol de élite.

Me gustaría que las virtudes de este míster fueran suficientes para ser competitivos en Primera, pero creo que no nos llega con la motivación y el discurso del optimismo. Al final, el fútbol obliga a contemplar muchas variables que deben convertir un agregado de futbolistas en un equipo competitivo. Tenemos esa asignatura pendiente. Y es evidente que no hay tantas individualidades en nuestras filas, por buenos que sean unos cuantos, que lo son, como para ganar partidos sin ser un equipo sólido atrás, creativo arriba, ajustado tácticamente, con un balón parado óptimo, delante y detrás, con buenas coberturas, capaz de presionar al alimón, de controlar el tempo del partido, etcétera. Con una personalidad, en definitiva, justo lo que sí tiene el Getafe.

Confiemos en una resurrección en Getafe, como hace siete años. Como equipo. Ambicioso, tenaz, bien trabajado. Ojalá.