Una alerta roja once meses después de la riada requiere una respuesta modélica

El barranco del Poyo en Paiporta. / M.A. Montesinos

El conseller Vicente Martínez Mus asistió el pasado viernes al cierre del último gran vertedero de residuos que dejó la gran riada del 29 de octubre de 2024. Es un símbolo de lo avanzado en estos once meses, que se cumplen hoy. Basta un recorrido por las zonas devastadas para advertir que no están igual que estaban, pero se ha hecho un gran esfuerzo y hay mucho recuperado, en especial en lo referido a las comunicaciones. El contexto histórico tiende a una percepción negativa del tiempo presente, pero sería injusto y nocivo para la autoestima como pueblo dejar de observar y reconocer el esfuerzo realizado (sin discriminar administraciones) en 343 días.

No obstante, los once meses de las terribles inundaciones coinciden con una nueva alerta extrema por posibles lluvias torrenciales en la provincia de Valencia. Este hecho vuelve a colocar el foco sobre las preguntas que, a estas alturas, continúan inquietando a una ciudadanía que tiene caliente el recuerdo de los desastres provocados por el agua: ¿están preparados los mecanismos de emergencia a la ciudadanía ante una nueva situación de riesgo como la que se presenta? ¿Han mejorado los sistemas de vigilancia de caudales de barrancos y ramblas y están estos en condiciones óptimas once meses después? ¿Están los cuerpos de seguridad y ayuda suficientemente dotados en número y capacitados para hacer frente a una alerta roja? ¿Están los órganos de coordinación engrasados para adoptar medidas con celeridad? Y también: ¿están los cargos públicos en el lugar que corresponde y con la atención necesaria para tomar decisiones a tiempo?

La sola formulación de estas cuestiones indica la profundidad de la herida que ha dejado la riada y es lo que conviene tener muy claro en estas horas de nueva alerta roja.

Por ahora, la reacción ante el aviso meteorológico ha sido muy diferente a la de hace once meses (la Generalitat ha convocado hoy mismo una reunión de coordinación con todas las instituciones públicas para analizar medidas de precaución) y ha enviado un mensaje masivo a toda la población de Valencia incluso antes del citado encuentro, evidenciando la responsabilidad sobre las medidas de protección de la población.

Pero al margen de consideraciones políticas, lo importante en estos momentos es la necesidad de ofrecer seguridad a tiempo a una ciudadanía a la que, como es lógico, en estos momentos de zozobra le interesan más las soluciones ante los riesgos de avenidas que no la pelea política por discernir qué administración o institución es responsable de las medidas que no se hayan adoptado.

Esta es otra vertiente (importante, insistimos, pero no la más urgente en estos momentos) de la radiografía de estos once meses tras la dana, en los que se ha consolidado una profunda grieta entre el Gobierno autonómico y el de España por las responsabilidades de la gestión del día fatídico, que dejó 229 víctimas mortales. La instrucción judicial ya ha dicho bastante al respecto al poner la atención sobre la tardanza y las deficiencias en los avisos a la ciudadanía.

Pero en estas horas de alerta, la experiencia de lo sucedido el 29 de octubre de 2024 y de estos once intensos meses posteriores obliga a una respuesta efectiva y modélica, que siente las bases para un futuro más seguro ante riesgos meteorológicos, cuya frecuencia probablemente se intensificará a tenor del aumento de la temperatura del Mediterráneo por el cambio climático. Y esa reacción ejemplar, no importa decirlo una vez más, incluye una coordinación eficaz entre dirigentes de distintas administraciones, al margen de colores políticos. La ciudadanía necesita la tranquilidad de sentirse protegida por las administraciones públicas.