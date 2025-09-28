El negociador del PSPV con Mazón

Mazón interviene en el Debate de Política General, en las Corts. / Miguel Angel Montesinos

Tan atrapados estamos en la dana que desatendemos otros frentes importantes. Me sorprendieron más las réplicas de Mazón a la oposición que su discurso castrista de autoafirmación. En especial, cuando en el rifirrafe con Baldoví afirmó que el PPCV tenía un acuerdo cerrado con el PSPV para la renovación de los órganos estatutarios, en el que los de Diana Morant dejaron claro que no querían ver a Compromís en ninguno. Y nadie más habló del tema. Más allá de aquella cumbre, ventilada como fumata blanca entre los dos partidos de Estado meses antes del 29 de octubre pasado, percibí un cierto reproche presidencial al síndic de Compromís; algo así como si tan bien nos entendimos para fastidiar a los socialistas en la Mesa de las Corts, ¿por qué no volvemos a intentarlo? Aunque Mazón sabía que era un déjà vu, enseguida emprendió una dura deconstrucción de la coalición, partido o grupo de amigos de Baldoví. Daba la impresión de que estaba decepcionado con ellos, como traicionado, después de tenderles la mano en una operación estratégica de los populares de La Marina —los que realmente mandan— para no parecer tan extremistas tras los esponsales con Vox. Sin embargo, el activismo de Compromís —su especialidad— contra Mazón ha roto todos aquellos puentes.

Lo más llamativo, sin embargo, fue que Mazón dejó pasar la oportunidad de rematar la jugada, al no querer revelar en el parlamento quién negoció por el PSPV. Al parecer se trataba de alguien sin cargo institucional ni orgánico en la actual dirección socialista, y que con solo pronunciar su nombre habría despertado a todas las células dormidas del partido de Sánchez, esas que esperan —al menos aquí— a que abandone más pronto que tarde la Moncloa, para que caigan el resto de piezas dependientes de Madrid, empezando por la propia Morant y siguiendo por Pilar Bernabé, Arcadi España, Rebeca Torró y Zulima Pérez.

Más allá de la falta de reflejos de Mazón para evidenciar la ausencia de una interlocución creíble con el principal partido de la oposición, el hecho de que sigan siendo imposibles los acuerdos para desbloquear el Consell Jurídic Consultiu, las sindicaturas de Greuges y Comptes, o el Consell Valencià de Cultura —porque requieren mayorías cualificadas— deja al desnudo el nivel de incomunicación institucional que padece la Comunitat Valenciana.