La última manada y la percepción de impunidad

En las últimas semanas el caso conocido como la ‘Manada de Castelldefels’ ha ocupado titulares, tertulias y redes sociales. Cinco hombres han reconocido su participación en agresiones sexuales grupales contra tres mujeres en 2021, grabaron los abusos sin consentimiento y compartieron los vídeos en un chat que ellos mismos llamaban, con escalofriante frivolidad, «K-Team Manada». La Fiscalía llegó a pedir más de 190 años de prisión en conjunto, pero finalmente se alcanzó un acuerdo de conformidad: los acusados han aceptado condenas reducidas, que oscilan entre los 3 años y 11 meses y los 8 años y 5 meses de cárcel, además de indemnizaciones y prohibiciones de acercamiento a las víctimas.

La decisión de pactar ha reabierto un debate que atraviesa no solo lo jurídico, sino también lo social y lo político. ¿Se está protegiendo suficientemente a las víctimas? ¿Qué mensaje se transmite a la ciudadanía cuando delitos tan graves se saldan con penas notablemente inferiores a las solicitadas en un principio? ¿Hasta qué punto estos acuerdos son una herramienta de justicia o una vía de escape que erosiona la confianza pública en el sistema?

Uno de los argumentos más repetidos por la Fiscalía y las acusaciones particulares para justificar el acuerdo es la protección de las víctimas. En un juicio por agresión sexual, la declaración de la persona afectada suele ser pieza central de la prueba. Esto implica revivir los hechos, responder a preguntas incisivas de las defensas y exponerse a dudas, insinuaciones o intentos de descrédito. No todas las víctimas están en condiciones emocionales de pasar por ese trance. El pacto, aunque implique penas menores, evita su revictimización y ofrece un cierre judicial relativamente rápido.

Evitar ese trance es una decisión comprensible. Sin embargo, plantea un dilema: si la única manera de proteger a las víctimas es rebajar sustancialmente las penas, ¿no estamos cargando sobre ellas el peso de un sistema incapaz de investigar y probar por sí mismo?

Los acuerdos de conformidad reducen tiempos, aseguran condenas y minimizan riesgos de absolución por fragilidades probatorias y funcionan con relativa aceptación social en ámbitos como los delitos económicos o de tráfico de drogas. Sin embargo, el traslado automático de esta lógica a delitos sexuales colectivos es problemático.

Más allá de la letra pequeña del procedimiento, lo que cala en la opinión pública es otra cosa. La ciudadanía observa que de pedir casi dos siglos de cárcel se ha pasado a menos de nueve años por acusado. El contraste genera incredulidad y, en muchos casos, indignación. La pregunta es inevitable: ¿son entonces desmesuradas las peticiones iniciales o demasiado leves las condenas finales?

La percepción de impunidad es peligrosa. No porque las penas acordadas sean insignificantes —siguen siendo años de cárcel efectivos—, sino porque no parecen proporcionales a la gravedad de lo ocurrido. En un contexto social marcado por el debate sobre la violencia machista, cada pacto de este tipo puede erosionar la confianza en la justicia y deja la sensación de que los agresores han conseguido un trato de favor.

La respuesta no puede limitarse a elegir entre castigo máximo o pactos a la baja. Necesitamos un sistema capaz de investigar con solidez, proteger a las víctimas sin depender de su exposición pública y transmitir a la sociedad que la violencia sexual nunca será objeto de negociación. Solo así podremos evitar que cada nuevo caso de ‘manada’ se convierta en una doble herida: la del crimen y la de una justicia percibida como insuficiente.

El riesgo es que la opinión pública acabe atrapada entre la indignación y el escepticismo. Indignación por la crueldad de los hechos; escepticismo porque las condenas no parecen corresponder a esa gravedad. Cuando la justicia pierde legitimidad social, el terreno se vuelve fértil para discursos simplistas que prometen soluciones inmediatas — endurecimiento de penas, cadena perpetua — aunque luego se demuestre que no resuelven el problema de fondo.

El pacto alcanzado en la ‘Manada de Castelldefels’ abre un debate incómodo pero necesario. Nos obliga a preguntarnos qué esperamos de la justicia: ¿máxima severidad, aunque implique juicios traumáticos y largos, o soluciones pragmáticas que prioricen la protección inmediata de las víctimas? La respuesta no es sencilla.

Si la única salida para no destrozar a una mujer es negociar con quienes la violentaron, la pregunta no es por qué hay pacto, sino por qué el sistema no cuenta con herramientas para juzgar sin aplastarla.

Aquí falla el castigo porque la rebaja descoloca a la sociedad, pero falla sobre todo la prevención. Si la agresión es también un ritual de pertenencia, combatirla exige intervenir en los lugares donde se aprenden esas lealtades: colegios, ocio nocturno, redes sociales, deporte, chats. Hay que desmontar las condiciones sociales que hacen posible que estos crímenes se repitan.

El caso de Castelldefels refleja una justicia que, aun bienintencionada, no ha terminado de situar a las mujeres en el centro. Protegerlas no puede significar apartarlas del procedimiento a costa de rebajar el sentido común de la pena.

A veces se nos olvida que la justicia no solo calcula penas: pronuncia. Su lenguaje es importante. Cuando la sociedad oye que aquello que nos aterraba puede resolverse con una transacción —menos años, menos preguntas—, aprende algo, aunque nadie lo escriba en el fallo: que la barbarie admite precio, que se negocia. El cuidado a las víctimas no se debe confundir con el silencio, la protección no se puede traducir en devaluar lo sucedido, para que el final del proceso se parezca al mundo que decimos querer: un mundo donde la dignidad de las mujeres no sea objeto de transacción.