Que la vida iba en serio

CF Llíria. Años sesenta. / L-EMV

Encontré los dos papeles en una carpeta de las que se sujetan con gomitas en las esquinas. El Boletín Informativo del CF Liria. Escrito así el nombre, con una sola L y sin acento en la primera i. A un pueblo le trucas el nombre y es como si le robaran el alma. Eso pasaba entonces. El valenciano estaba proscrito, como tantas otras cosas en aquellos tiempos. Ahora los hijos y nietos de aquellos censores quieren volver a prohibirlo. Los papeles tenían el color amarillo de lo antiguo, de lo que ya ha pasado de moda, de eso que demasiadas veces tiene que ver con el olvido. Los guardo en sitio seguro. Como se preservan de ese olvido las cosas y la gente a las que una vez amamos y nunca, por mucho tiempo que pasara, dimos por perdidas.

Miro las fotos de aquellos años. No aspirábamos a ser figuras del fútbol. Simplemente eran nuestros domingos por la tarde en Llíria, antes de los cines, de los paseos por la carretera de Sant Vicent o los bailes en la pista de la piscina municipal donde el básquet hacía crujir las emociones de una hinchada que, todavía hoy, llena las bancadas del Pla de l’Arc animando a su equipo. También puedo ver, en el tiempo al que me regresan esas fotografías, el ligero parpadeo de la adolescencia, una mezcla ambigua de inseguridad y de coraje, la alegría muchas veces de sentirnos invencibles.

El pasado no existe, sólo cuando lo recordamos. A los quince años algunos de mis amigos y yo mismo, como no teníamos la edad reglamentaria, empezamos a jugar con fichas falsas en el primer equipo. El fútbol era nuestra pasión, la manera de estar en el mundo de unos chavales que sólo sabían correr detrás de un balón y pelarse las rodillas en cada caída porque el césped sólo existía en los rarísimos campos de nuestra imaginación. No lo sabíamos, pero ya había gente, cerca y lejos de aquellas tardes, que se estaba jugando la vida para que la vida, en un país del que sólo conocíamos la parte falsamente iluminada por las mentiras, no fuera un daño incalculable.

Teníamos la sede del club en el Bar Juanito. Era nuestra pequeña patria. Allí pasábamos las horas, como en la canción de Amaral sesenta años más tarde. En el Juanito no cabía un alma la noche que en la tele salían Adamo o Juan&Junior recién separados de Los Brincos. Allí empezaríamos a celebrar las primeras victorias y eso que, por no tener, ni campo de fútbol teníamos en Llíria porque el Pedregoso hacía mucho que había desaparecido. Menos mal que el club de Benaguasil, el pueblo de al lado, nos dejaba el suyo. Creo que nunca perdimos ningún partido. Menos cuando tocaba enfrentarnos a otros equipos para ascender de categoría y ahí nos arreaban unas palizas de las que provocan unas incontenibles ganas de llorar, como escribe el poeta Ángel González cuando habla de las derrotas en la guerra.

Hace muchos años que el Bar Juanito ya no existe. Tampoco Juan&Junior y seguramente Adamo seguirá por esos mundos con La noche y Mis manos en tu cintura porque algunas canciones duran más que si pusiéramos una detrás de otra todas nuestras vidas. Tengo aquí aquellas fotografías con el equipo de fútbol y me llenan de rabia y de tristeza los vacíos, esos huecos que llenamos con lo que al cabo de tanto tiempo hemos ido guardando en la memoria. Sé que la nostalgia es un engañabobos, que lo mejor de aquellos años era nuestra juventud y pensar que teníamos toda la vida por delante. Una vida de la que apenas sabíamos nada y mucho menos que llegaría un día en que un criminal llamado Donald Trump haría con el mundo una bola de fuego y otro asesino de nombre Netanyahu convertiría en un campo nazi toda Palestina.

Miro los dos papeles amarillentos y en ellos veo lo que a lo mejor éramos entonces, las tardes de fútbol cuando Llíria era toda mi vida y ahí sigue, como esos sitios ligados a unos sueños que nunca te abandonan. Estos días ha empezado el otoño, aunque las estaciones sean ya una maldita extrañeza. Veo desde la ventana que da a la calle Larga y a lo que en Gestalgar queda del río por la dana esa neblina que nubla al caer sobre la tarde lo que recordamos. El fútbol de ahora me aburre. Tanto miedo enfermizo a la derrota, tanta locura de los padres y abuelos porque los críos de seis años han de llegar obligatoriamente a ser Lamine Yamal o Nico Williams. Tanta locura.

En una estantería del estudio destaca la placa de agradecimiento que el fútbol de Llíria me entregó porque nunca olvidé aquellos domingos por la tarde. Porque los conté más de una vez en estas páginas. Porque el tiempo de las ilusiones, aunque no supiéramos nada de la vida real, siempre seguiría a nuestro lado. Vuelvo a guardarlo todo en la carpeta azul cerrada con gomitas en las esquinas. Mañana lunes, día 29, es Sant Miquel: fiesta mayor en el que fue mi pueblo cuando crecíamos sin saber si era hacia arriba o un golpetazo de miedo contra el suelo. Y me pongo a contar en folio y medio la historia de unos años en que no sabíamos que la vida iba en serio, como escribía otro poeta llamado Gil de Biedma. Eso, que la vida iba en serio, lo sabríamos luego, mucho más tarde. Pero aún llegaríamos a tiempo de plantarles cara a los criminales de guerra. Y aquí estamos…