Jaume Doménech vuelve... pero como comentarista de DAZN

Jaume Doménech ha fichado por DAZN. / JM LOPEZ

Jaume Doménech, exguardameta del Valencia CF, vuelve al fútbol ... pero como comentarista de DAZN para los encuentros del Valencia CF. El futbolista se retiró del balompié profesional recientemente y recibió un merecido homenaje en el partido disputado en Mestalla entre el Valencia CF y el Athletic de Bilbao. El Gat d'Almenara, 'one club man ', sigue muy vinculado al actual vestuario -de hecho acudió a la última comida de equipo-, y comentará la andadura de los futbolistas de Carlos Corberán con el añadido valor de que los conoce la perfección: su potencial, las dinámicas del vestuario, el método del entrenador... Esta colaboración fue anunciada por el mismo jugador en una publicación en las redes sociales oficiales de DAZN, que tiene los derechos de la mitad de la jornada de Liga entre otras competiciones. Está por ver si debuta en el encuentro que disputan Valencia CF y Real Oviedo, tras ser aplazado por el episodio de lluvias torrenciales de este lunes.