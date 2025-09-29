Opinión
Levante-EMV
Jaume Doménech vuelve... pero como comentarista de DAZN
Jaume Doménech, exguardameta del Valencia CF, vuelve al fútbol ... pero como comentarista de DAZN para los encuentros del Valencia CF. El futbolista se retiró del balompié profesional recientemente y recibió un merecido homenaje en el partido disputado en Mestalla entre el Valencia CF y el Athletic de Bilbao. El Gat d'Almenara, 'one club man ', sigue muy vinculado al actual vestuario -de hecho acudió a la última comida de equipo-, y comentará la andadura de los futbolistas de Carlos Corberán con el añadido valor de que los conoce la perfección: su potencial, las dinámicas del vestuario, el método del entrenador... Esta colaboración fue anunciada por el mismo jugador en una publicación en las redes sociales oficiales de DAZN, que tiene los derechos de la mitad de la jornada de Liga entre otras competiciones. Está por ver si debuta en el encuentro que disputan Valencia CF y Real Oviedo, tras ser aplazado por el episodio de lluvias torrenciales de este lunes.
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Sin clases este lunes en València y en más de 30 municipios de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre afectados por la dana
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Las claves del aviso rojo en Valencia: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos