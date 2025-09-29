El narcotráfico del Puerto

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en el Puerto de València. / E.P.

Mientras proyectamos el mejor Puerto de innovación del Mediterráneo, a escasos metros funciona uno de los mayores centros de narcotráfico de Europa, con una estructura consolidada entre la estiba. Una perfecta telaraña que había convertido el recinto portuario en uno de los mejores santuarios de distribución de drogas, como ha relatado con todo detalle mi compañera Teresa Domínguez en estas páginas. Pero, más allá de la obligada felicitación a esa investigación de Policía Nacional, juzgado y fiscalía antidroga, que ha durado año y medio, echo en falta una de la Autoridad Portuaria, así como una indagación interna sobre la implicación y responsabilidad de sus empleados. La operación Spider (nada más literario que los nombres en clave policiales) ha destapado que los narcos suramericanos controlaban cada rincón del puerto ante la pasividad de ciertos controles de seguridad.

Como tres sindicalistas de la estiba y el médico del centro de empleo portuario están entre los 81 detenidos —de los cuales medio centenar ya están en prisión—, el Puerto de València parece seguir el patrón visto en muchas series y películas. Porque, además de la ciudad de las flores, la luz y del color, también es, a través de las decenas de miles de contenedores que entran cada año en el mayor puerto comercial del Mediterráneo, una puerta de entrada para toneladas de droga, tráfico ilegal de armas y redes de prostitución. Los narcos corrompen con constantes sobornos al personal portuario y usan nuevas tácticas como la alteración de códigos de contenedores. Es evidente que las principales funciones de la Policía Portuaria son administrativas y de seguridad interna, y que la competencia en narcotráfico y crimen organizado corresponde a la Guardia Civil y la Policía Nacional. La Policía Portuaria presta apoyo, aunque en este caso parece que de forma escasa.

Me viene a la memoria aquella conocida conversación entre Ernesto Bertarelli y Rita Barberá en la terraza del Veles e Vents. El patrón del Alinghi explicaba a la alcaldesa que el campo de regatas de València era el mejor para la Copa del América y que estaba dispuesto a convertir a la ciudad en sede fija si se eliminaba del paisaje la presencia de las grúas portuarias, cuya imagen televisiva distaba mucho del glamour de la competición. Desde entonces —y ya van casi veinte años— sigue pendiente decidir qué modelo queremos para el Puerto: ¿Singapur, Róterdam o Palma? Los tres, a la vez, imposible.