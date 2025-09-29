En la portería… ¡Cañizares!

Cañizares, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

De toda la vida he sido una persona caótica y ahora tengo que hacer enormes esfuerzos para organizarme. Es lunes, toca artículo en el Levante EMV y juega el Valencia CF. Cagada. Ya no recordaba esto de escribir antes de un partido. De repente tengo cierto vértigo y me doy cuenta de que no cambio. Soy un puñetero optimista de la vida. He perdido la costumbre de que después del partido te digan cualquier barbaridad porque como siempre, el cuerpo me pide escribir que el Valencia CF va a ganar hoy. ¿Alguien piensa antes de un partido que su equipo no va a ganar? Vale, no he escrito nada, yo mismo conozco a algún que otro cenizo que te amarga la vida en las horas previas al partido. Nunca les gusta la alineación ni los cambios del entrenador. Lo peor de todo es que como este Valencia CF es lo que es desde hace unos años, por pura estadística aciertan más que se equivocan, como el reloj estropeado que una vez al día da bien la hora, pero si el entrenador se llamara Rafa Benítez, el portero Cañizares y Albelda y Baraja formaran el doble pivote con Vicente Rodríguez por la izquierda, actuarían igual. Cenizos go home. Por cierto, miro y miro la clasificación y los equipos que pueden meterse en competición europea, y cada vez tengo más claro que el Valencia CF puede estar en esa pomada. No digo clasificarse para competición europea, digo luchar por ello hasta el final. Los motivos ya los saben, mi optimismo patológico. Sé el resultado de esta noche, pero no lo voy a decir para no gafarlo. Que tengo una injustificada fama de gafe.

Historia de la humanidad. Le dan el balón de Oro a Dembelé, Lamine Yamal queda segundo, y el padre del jugador del Barça dice que es «el mayor daño moral hecho a un ser humano». No sé, pero llevo un tiempo pensando y estoy por afirmar que es posible que el hombre haya exagerado. Me da a mí que en toda la historia de la humanidad alguna cosa habrá sido peor que esta afrenta a su hijo. Por ejemplo, lo de Barrabás y Jesucristo, el Holocausto, el genocidio de Gaza… Ah no, perdón, que no se puede decir que es genocidio. Ah, que no se me pase; conozco a un director deportivo al que echaron a la calle por fichar a Dembelé… ¡Viva el fútbol!

Nada mejor que caer en gracia. Escuchado en una radio española muy grande durante la narración de un partido: «Pues otra vez ha vuelto a cambiar al jugador Pepito en el descanso». Y otro dice, «si no me equivoco, ya lo hizo en el partido ante el Betis…». Cierto, añade un tercero, la temporada pasada cambió a Pepito en el descanso en tres ocasiones. Y rematan diciendo, «pero eso no significa que Pepito lo esté haciendo mal, son decisiones del entrenador». El equipo en cuestión perdía 1-0 al descanso y ganó 1-3, pero el cambio no fue porque Pepito jugara mal... Claro, claro. ¿Habría cambiado a Pepito si estuviera siendo el mejor del equipo? Pues eso, que en esta vida nada hay mejor que caer en gracia, porque si es otro futbolista, hablaríamos de señalado, culpable y alguna barbaridad por el estilo.

El fútbol y la comunidad. Cuidado con lo del Liverpool y el Getafe. Hace tiempo que los propietarios del club inglés buscan emular al Manchester City con el Girona y andan detrás de un club en la Liga española. Y digo cuidado porque como recuerda Axel Torres, el fútbol nació como deporte para jugarlo, y la gente cercana a los que lo jugaban se identificó con ellos y ahí nació sentimiento de pertenencia, «si llegamos a un momento en que todo es el Bayern de Praga o la Juventus de Zabreg, rompemos con aquello que hizo nacer al fútbol, que es la comunidad».