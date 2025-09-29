Allí están, sin porvenir

Leo menos de lo que me gustaría y, a veces, los periódicos con artículos pendientes se quedan por casa, inquietos, a la espera de atención. Allí doblados, desencajados. Congelados. Con todo lo que recogen y sus protagonistas paralizados, sin futuro, sin movimiento. Los recupero pasados los días, las semanas, los meses. Incluso pasado algún año, de verano en verano, ese momento en el que llenó la maleta de futuras lecturas que después se dedican a frustrarme colocadas en la estantería. Pues eso, que recupero alguna lectura de periódico viejo y, por entonces, sé el porvenir de algo de lo que allí espera. De otras cosas no tengo ni idea de cómo se desarrollaron y los protagonistas de las noticias se convierten en el gato de Schrödinger, medio vivos y medio muertos.

No cabe en mí la posibilidad de serle infiel al periódico. No me satisface el noticiario televisivo y cuando esporádicamente lo consumo, lo hago sabiendo que me desinforma y no al contrario. Por eso no sé del devenir de algunos asuntos.

Me preocupo por los protagonistas de las noticias que no tengo tiempo para reprender y que, sin mi lectura, yacen allí inmóviles, sin mañana, sin resolución para la situación que los convirtió en noticiosos. Noto que me llaman cuando paso cerca del periódico que los conserva inertes. Mi mirada es la de un Dios omnipotente que puede darles vida o sentenciar su muerte definitiva. Pero un Dios que, sin embargo, se resigna sin lo más importante: tiempo.

No sé cómo quedó el alcalde castellanomanchego que amenazaba con una huelga de hambre si no construían un instituto en su localidad. Espero que, aunque sin instituto, esté bien. Desconozco también si Silvia Charro y Simón Pérez han reconducido sus vidas o se han convertido en sacrificios humanos del capitalismo. No tengo noticias de si la gente ha dejado de ir a los conciertos de Maluma por apoyar a dirigentes supremacistas. O si el maravilloso James Webb ya ha encontrado vida extraplanetaria. Todo yace como posible en los periódicos por leer.

De lo que no tengo duda es de que Israel seguirá asesinando al pueblo palestino, porque no ha sido la dinámica ni de ayer, ni de las últimas semanas, ni de los últimos meses, sino de décadas.