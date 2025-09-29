Sobre símbolos nacionales (con perdón)

Tengo unos vecinos californianos que se han venido a vivir aquí, gracias al teletrabajo, porque no soportan «la destrucción a la que está siendo sometida la democracia en EE UU», según sus palabras literales. Yo les contesto diciendo que en todas partes cuecen habas (o sea, everyone has a skeleton in the closet) y ellos me dicen que no, que España es un país muy raro en el que los políticos nacionales intentan destruir el estado, igual que Donald Trump, pero al mismo tiempo los gerifaltes regionales pretenden convertir su región en un nuevo estado, con lo que al final todo queda en tablas. Puede que mis vecinos tengan razón. Me acabo de topar con la inaudita amenaza del presidente Mazón que se propone revertir la AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) y convertirla en ALV (Acadèmia de la Llengua Valenciana): es lo mismo que hicieron los soviéticos en Moldavia cuando se inventaron la limba moldovenească («lengua moldava»), que viene a ser rumano escrito en alfabeto cirílico. Una sugerencia, señor Mazón: si escribiéramos el valenciano con alfabeto griego, otro gallo nos cantaría, por ejemplo usted pasaría a ser y a lo mejor disimulaba lo de la DANA.

Sirva lo anterior como preámbulo del diagnóstico que cabe hacer de la llamada ‘cuestión nacional’, que se va a plantear dentro de una semana. No caeré en la osadía de intentar competir con los sesudos análisis periodísticos que se avecinan. Simplemente permítanme relacionar la fecha sagrada del 9-O con la de mañana, 30-S. Como es sabido, este año, en el que se cumplen 525 de la fundación de la Universitat de València, la sede de la plaza del Patriarca albergará la inauguración oficial del curso universitario español bajo la presidencia de los reyes de España. Saldremos en todos los informativos, de lo cual, como miembro de la UV, me congratulo. Hasta aquí, nada de particular. Sin embargo, no deja de ser notable que una semana más tarde haya una ceremonia parecida en la Universitat de Barcelona celebrando que cumple 575 años, solo que circunscrita a las universidades catalanas y donde los reyes brillarán por su ausencia. No quiero ser malpensado, pero me parece una coincidencia nada casual que tiene que ver con lo de siempre. Parece que los valencianos representamos la cara amable de una situación simbólica incómoda.

Dejemos el campo universitario y trasladémonos a un dominio bastante más folclórico, pero por ello mismo mucho más transparente en términos simbólicos. La Real Academia Española se funda en 1713 a instancias de un grupo de amigos del marqués de Villena que solicitaron el patrocinio de Felipe V para crear una entidad parecida a la Académie Française y con el mismo fin: normativizar el idioma español. Es el popular (y algo tontorrón) lema de limpia, fija y da esplendor, como si las variantes lo ensuciaran, como si una lengua pudiese parar su continua evolución y como si el esplendor no dependiese fundamentalmente de sus usuarios. Sea como sea, el patrocinio real fue solicitado posteriormente por otras academias, en particular por la Real Academia Galega (1905), por Euskaltzaindia / Real Academia de la lengua vasca (1918) y por el Centro de Cultura valenciana (1915), que en 1978 pasó a llamarse academia y que en 1991 alcanzó el patrocinio real, tal vez para prevenir –infructuosamente- la fundación de la AVL en 1998.

¿Qué hay detrás de estas diferencias de trayectoria? Se lo imaginan: Felipe V, el primer Borbón, fue el rey que protagonizó la toma de Barcelona en 1714 y su actitud respecto a las lenguas fue típicamente francesa, es decir centralista, aunque solo por relación a la lengua vehicular del estado. El caso es que la monarquía no tuvo inconveniente en patrocinar dos siglos más tarde ni la institución gallega ni Euskaltzaindia, ya que ambos territorios le fueron fieles en la guerra de Sucesión y no padecieron ningún decreto de nueva planta. Esto no quiere decir que a la postre no acabase reconciliándose en parte con la ciudad de Barcelona: en 1729 se funda la Academia de Buenas Letras y desde 1752 queda bajo el patrocinio real. Sin embargo, y pese a haber publicado un diccionario de catalán, este club de escritores en español nunca pretendió competir con el Institut d’Estudis Catalans, fundado por Prat de la Riba en 1907, cuya sección filológica ha tenido plena competencia normativa desde entonces.

Visto lo visto, es obvio que, en el caso de España se trata de un asunto complejo en el que hay que andarse con mucho tiento. En algunos territorios se consideran inconciliables la lengua vehicular y la propia, hasta el punto de que la pulsión independentista se justifica con argumentos sociolingüísticos; en otros, aunque tengan la misma lengua propia, no es así. Desde luego, a escala mundial la ecuación lengua=nación es una falacia. Por un lado, nos enfrentamos a la evidencia de que el mundo hispánico consiste en veinticuatro naciones cuya lengua común y general es el español. Por otro, en la mayoría de las naciones de la tierra se hablan varias lenguas, y a veces muchísimas, como en la India, donde hay 447, o en Nigeria, donde se cuentan hasta 524. En Europa las cifras son más modestas, pero el plurilingüismo es lo normal en Francia, Italia, Gran Bretaña, Grecia, Bulgaria, etc. En ninguno de estos países ha habido una región que haya pretendido independizarse con el argumento del factor lingüístico diferencial.

Algo habrá que hacer para salir del impasse. Por supuesto, los catalanes secesionistas están en su derecho al justificar su opción política con el argumento de la lengua catalana. El problema es que la mitad de la población de Cataluña es hispanohablante y tiene el mismo derecho a blandir su propio fetiche lingüístico. ¿Tan difícil resulta aceptar que en Europa podría haber una nación simbolizada ex aequo por cuatro lenguas? A lo mejor entonces el famoso casus belli del catalán (y del gallego y del vasco) en la UE tendría arreglo. Sorprendentemente, uno de los problemas más serios a los que se enfrenta España es la falta de reconocimiento simbólico e institucional de sus lenguas, al tiempo que se las inviste arbitrariamente de carácter nacional exclusivo. Y así seguimos, con actos solemnes que en realidad solemnizan nuestras carencias a base de pasar por alto viejos malentendidos. Una brillante colega, Inés Fernández Ordóñez, documentó ampliamente las diferencias que ante la cuestión territorial existen entre los textos de la corona de Castilla y los de la de Aragón. Los documentos medievales procedentes de Barcelona, Valencia y Zaragoza se niegan a acatar la titularidad peninsular que esgrimen desde el centro de la península los textos castellano-leoneses. Pero el argumento no era lingüístico -mal podía serlo cuando la postura de la España oriental se defiende tanto en aragonés como en catalán-, sino político. Decididamente los antiguos hilaban mucho más fino que nosotros.