Carta a Gan Pampols, vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social
Afirma que les víctimes mortals de la DANA van ser imprudents, que no es van autoprotegir (especialment les que estaven als garatges). En definitiva, les culpa de la seua pròpia mort ara que no tenen veu per a defensar-se. Les insulta.
Mire, senyor Pàmpols (amb accent), al·lucine amb la seua falta d’empatia i sensibilitat.
Els i les ciutadanes no som militars, instructors i alpinistes com vosté. No hem sigut entrenats amb exercicis extrems de supervivència. Som persones normals amb una vida normal, feta de rutines quotidianes. No anem pel món carregats amb cordes, botelles d’oxigen, mantes ignífugues, bengales...
La ciutadania vota cada quatre anys per a triar un govern democràtic amb unes funcions exposades a la Constitució i els Estatuts. Una de tantes funcions del govern és protegir el poble. I l’exèrcit (del qual vosté forma part) està al servei del govern.
En resum, si ni el govern ni l’exèrcit treballen com cal i ens protegeixen com caldria... Per a què els volem?
Vosté es considera un heroi, un superhome, capaç de fer front a tota mena de desastres. Enhorabona!
Jo no tinc superpoders, el meu gendre tampoc en tenia. Quan la barrancada el va pillar al garatge, no queia ni gota al seu barri. No entrava aigua al garatge. Els veïns passejaven pel carrer.
Així que deixe d’insultar els morts. De veres pensa que 229 persones són culpables d’haver mort el dia 29 d’octubre?
No, culpables són aquells governants que no estaven on devien, que no sabien què havien de fer davant de la barrancada, tenint mitjans moderns.
Ah, senyor Pàmpols, i no em convide a cap homenatge a les víctimes on vosté estiga present. Quan insulta al Rubén, m’insulta a mi i a la meua filla.
