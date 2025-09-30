Lecciones de emergencias aprendidas

Imagen de una calle de Sueca durante las lluvias del lunes, cuando estaba activa la alerta roja por lluvias. / EP (Cesión)

Los relatos son ficciones; mojarse cuando llueve, realidad. El pasado 29 de octubre fue una jornada de desconcierto total, en la que quedaron demostradas las fisuras en la coordinación y en la respuesta ante emergencias. Aquel fatídico día, la alerta meteorológica se tradujo en imágenes de caos: vecinos desinformados, servicios tensionados y la constatación posterior de que la advertencia de la autoridad competente, la consellera Salomé Pradas, había sido tardía y errónea.

Once meses después, por fortuna, la situación ha sido diferente. La alerta roja se afrontó con centros educativos y sanitarios cerrados con antelación, recomendaciones claras a la ciudadanía, transporte público reordenado y, sobre todo, una cadena de mando visible y cohesionada. No hubo improvisaciones. La Generalitat, los ayuntamientos y los organismos de emergencias actuaron con un guion claro y compartido. Un cambio fruto de un aprendizaje doloroso y de la presión ciudadana, que exigía no volver a vivir otra jornada de incertidumbre. El Consell, las agencias estatales y los consistorios han entendido que gestionar emergencias no consiste en reaccionar al minuto, sino en anticiparse con decisión. Esa pedagogía de explicar con suficiente claridad qué significa una alerta roja y qué consecuencias tiene ha sido esencial.

Persisten, sin embargo, algunas grietas en la coordinación entre municipios pequeños y grandes, y sigue siendo necesario reforzar la cultura cívica de la autoprotección. Todavía algunos confunden la suspensión de clases con un día de ocio, mientras otros arriesgan innecesariamente atravesando barrancos y carreteras anegadas. La corresponsabilidad ciudadana es también parte del éxito.

Lo cierto es que este 29 de septiembre ha mostrado a una sociedad valenciana más madura, más consciente de que el cambio climático convierte lo extraordinario en habitual, y que el reto es convivir con episodios extremos desde la prevención y la organización. Si el fatídico día de la gran riada simbolizó la vulnerabilidad, este último episodio de lluvias torrenciales con alerta roja puede marcar el inicio de una cultura sólida de protección civil, como reclaman los expertos desde entonces.

En una tierra acostumbrada a vivir del cielo y a sufrirlo, el verdadero progreso está en haber aprendido a escucharlo a tiempo. Porque, a pesar de los nuevos reproches y del rifirrafe entre administraciones, la mayoría de los vecinos y de los ayuntamientos de la zona cero sabían muy bien lo que tenían que hacer. Empezamos octubre sin una mínima tregua. Mal asunto.