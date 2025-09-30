¿Qué instituciones darán respuesta ante la próxima dana?

Patio del CEP Lluís Vives de Massanassa / Intersindical

Más allá de alertarnos sobre el riesgo que plantea el cambio climático, el impacto de la dana en la Comunitat Valenciana ha puesto de manifiesto algo más profundo: nuestras instituciones no están preparadas para gestionar emergencias de gran magnitud. El problema no es solo la lluvia torrencial, sino la suma de retrasos, burocracia y disputas políticas que agravan los daños y frenan la recuperación.

Un polémico ejemplo de retraso burocrático ha sido el inicio del curso escolar en los colegios públicos afectados por la dana. Centros como el CEIP Orba de Alfafar o el IES Lluís Vives de Massanassa afrontan la dura perspectiva de impartir clases en barracones durante un periodo que podría alargarse hasta cuatro años. A pesar de la urgencia, en algunos casos los módulos prefabricados ni siquiera estaban listos para el arranque del curso el pasado 8 de septiembre. El problema, además, va más allá de la educación: los mismos ayuntamientos de L’Horta Sud reconocen que la reconstrucción se retrasa porque las ayudas del Estado no permiten contratar personal extra. Los controles de la Auditoría, diseñados para garantizar el buen uso del dinero público, acaban convirtiéndose en un obstáculo en plena emergencia. La pregunta es clara: ¿cómo equilibrar las garantías administrativas con la agilidad que exigen situaciones críticas?

A este problema se suma la falta de coordinación entre instituciones. Tras la dana se han convocado al menos cuatro comisiones (Congreso, Senado, Corts Valencianes, y Ayuntamiento de Valencia), pero apenas hay consenso sobre sus conclusiones. El Ministerio y la Generalitat redactaron sus propios planes de reconstrucción, sin que los ciudadanos hayan podido ver conexión entre ellos. Por contra, lo que se ve en los medios son discrepancias en enfoques, prioridades, medidas incluidas, e incluso críticas de uno a otro. Si cada nivel de gobierno tira en direcciones opuestas, el resultado es la ineficacia.

En el plano ciudadano, la brecha con los ayuntamientos también se ha ensanchado. Muchos vecinos sienten que no son escuchados. La indignación inicial —con gritos en plenos e insultos en redes sociales— ha sembrado el temor en los ayuntamientos a la protesta vecinal. Varios consistorios han reducido la participación, lo que ha generado aún más desconfianza. En ese contexto, no es de extrañar que surgieran los Comités Locales para la Emergencia y la Reconstrucción, una señal de que la sociedad busca espacios propios para hacerse oír.

Estos problemas no son nuevos. España lleva años encadenando desastres naturales —pandemia, incendios, inundaciones— y cada episodio confirma que las estructuras políticas no dan la talla. Los retos, llegados a este punto, están claros: ¿cómo evitar la confrontación entre gobierno y comunidades autónomas en un estado descentralizado como es el español? ¿Qué fórmulas de participación ciudadana pueden integrar la voluntad de los afectados por los desastres?

Desde el ámbito académico se insiste cada vez más en la idea de “resiliencia comunitaria”: la capacidad de una comunidad para levantarse tras una catástrofe no solo con obras e infraestructuras, sino gracias a su capital humano.

La dana dejó buenos ejemplos de ello. Asociaciones culturales y deportivas, como las fallas, las bandas de música o los clubes locales, fueron claves en la movilización ciudadana. También lo fueron iniciativas como Alcem-sede Juan Roig y Marina de Empresas, o las campañas impulsadas por la Fundació Horta Sud, que aportaron recursos inmediatos cuando la maquinaria institucional todavía no había arrancado.

Ahora bien, tampoco conviene confiarlo todo a estas respuestas. Las redes comunitarias tienen límites y riesgos: pueden ser utilizadas para alimentar discursos populistas o convertirse en la excusa perfecta para recortar servicios públicos de emergencia, trasladando responsabilidades que deberían estar en manos del Estado a los vecinos y asociaciones.

De ahí que el debate actual no pueda reducirse a una confrontación entre “lo institucional” y “lo comunitario”. Lo importante es cómo combinar ambas dimensiones. ¿Cómo puede la reconstrucción de infraestructuras abrirse a la aportación de la sociedad civil? ¿Qué tipo de organizaciones pueden servir de puente entre lo público y lo comunitario? Los Comités Locales y las fundaciones comunitarias son un buen comienzo, pero aún queda mucho camino por recorrer.

En definitiva, la dana no es solo una catástrofe meteorológica, sino un espejo de nuestras fragilidades institucionales. Si queremos estar preparados para los próximos desastres —que la ciencia anuncia como inevitables— debemos aprender de lo ocurrido y atrevernos a cambiar. La resiliencia no se construye solo con subvenciones y hormigón: necesita confianza, escucha y estructuras políticas capaces de cooperar con la sociedad civil. En última instancia, se trata de decidir si seguimos atrapados en la parálisis o si transformamos la crisis en una oportunidad para repensar nuestro futuro común.

*Catedrático en la Universidad de la Ciudad de Londres y colaborador con el centro Ingenio (CSIC–UPV) en València.