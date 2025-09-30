El PP en la vía Meloni

Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del PP, este domingo en Murcia. / Juan Carlos Caval

El Partido Popular ha celebrado este fin de semana una cumbre en Murcia con los líderes y lideresas autonómicos. Han firmado una declaración, podría decirse, de carácter ideológico para homogeneizar ciertas políticas desde las comunidades autónomas en las que gobiernan. Intentan referenciarse en un espacio intermedio entre el Partido Socialista y Vox como una suerte de la vía Meloni en la Unión Europea, pero a la española. El eje central de este nuevo discurso ha sido la política migratoria, la diatriba de los ultras en todo el mundo. Han endurecido el sermón migratorio y las críticas a Vox al mismo tiempo, como si fuera posible sincronizar movimientos desacompasados en política sin perder el norte. Francamente, lo veo complicado. Entre otras cosas, porque en muchas de esas regiones en las que gobiernan lo hacen condicionados por la extrema derecha. Por ejemplo, aquí en la Comunitat.

Hubo un tiempo en el que sí fueron capaces de ubicarse en una posición ideológica más centrada, más alineados con la práctica política en democracia y la derecha liberal europea. Me refiero a la década de los noventa tras el congreso de refundación con el que liquidaron a la vieja Alianza Popular. De eso hace mucho tiempo y las cosas han cambiado demasiado como para esperar algo así del PP actual. Ahora, andan buscando un remedio entre el pragmatismo y la aspereza de saberse dependientes de quienes se ubican fuera de los valores democráticos. ¿Lo de Murcia es demagogia o proyecto político? Quizá, solo sea una forma de huir hacia adelante porque están estancados en la trampa de la contradicción.

Vox seguirá creciendo, lamentablemente, porque ahora lo hace con entidad propia -más allá del conservadurismo y el descontento social- al albur de la moda autoritaria global. Y es difícil encontrar un hueco intermedio porque el cleavage que va camino de definir este tiempo es de principios: la paz o la guerra, los derechos humanos o el racismo, la igualdad o el machismo; en definitiva, democracia o autoritarismo. Y es en este último donde se encuentra la esencia de todo. La polarización política a través de la cual se mueve el mundo hace poco viable las posiciones pragmáticas como solución real a lo que se viene. Otra cosa es que puedan funcionar electoralmente o en términos comunicativos. Pero, ¿es una vía Meloni la solución al desafío autoritario?