Sorolla con Spray

El mural 'Ressonàncies' del artista urbano Ruk en Benlloch. / Ruk Studio

Un fantasma recorre las calles de la Ciudad, son Los Grafiteros que secuestran la esencia valenciana. Olvidemos los museos silenciosos; la verdadera esencia de Valencia, la que pintaron Sorolla, Benlliure y los maestros costumbristas, ha sido secuestrada. No por instituciones, sino por una nueva generación de artistas que empuñan latas de spray, casi todos antiguos alumnos de nuestra Escuela de Bellas Artes de la UPV. Ellos son los herederos directos, los que han robado la luz del Mediterráneo y la narrativa de las calles para devolvérsela al ciudadano, a golpe de murales gigantescos que convierten los barrios en una galería de arte, pública y combativa.

Se trata del robo perfecto: de la huerta al muro. En el siglo XIX, artistas como Pinazo y Sorolla, o Benlliure, cometieron el primer gran hurto: arrebataron la luz valenciana y la fijaron en sus lienzos. En el bronce o la cerámica. Robaron instantes de vida cotidiana—la huerta, el mar, las fallas—y los inmortalizaron con una paleta de colores tan vibrante que se convirtió en el ADN visual de la ciudad. Su arte era un costumbrismo revolucionario, un documento social que celebraba lo local frente a lo académico.

Ahora, ese legado ha encontrado sus nuevos ladrones. Artistas urbanos como “Julieta XLF*, el nombre artístico de Julieta Silla, cuyos murales coloridos se inspiran en la naturaleza y en las culturas exóticas, o la obra de Pichiavo, el dúo de artistas Pichi y Avo, que los define la mezcla de grafiti y el arte clásico. Entre otros más recientes, todos ellos han perpetrado el robo de vuelta. Les han quitado a los costumbristas su botín—la luz, el color, los temas—y lo han liberado en las fachadas de El Carmen y Ruzafa, por citar dos barrios conocidos. Ya no se pinta para la élite; se pinta para el vecino que pasea al perro. El óleo fue sustituido por el aerosol, pero la misión es idéntica: narrar quiénes somos.

La Liga Nacional de Graffiti, el mayor evento de arte urbano de España hará su parada este octubre en València. Llenará con sus murales el barrio de Montolivete; desde la organización ya han seleccionado a los 10 artistas que competirán por convertirse en el mejor graffitero de toda la geografía española. La Liga actuará gracias al convenio firmado con Visit València, una oportunidad para posicionar a la Ciudad, todavía más, como un referente del arte urbano no sólo en España, sino también en el ámbito internacional.

Efectivamente, el graffitismo valenciano se ha situado en la vanguardia mundial. En la Sección de Cultura de Levante-EMV (14/08/2025) publica Amparo Soria “Un artista valenciano entra en el Olimpo del muralismo internacional”, analizando la obra reciente de Rubén Cambra “Ruk” que recibió el reconocimiento de la plataforma mundial Street Art Cities por su mural “Resonancia”. El artista urbano de Ontinyent se sitúa entre los diez mejores muralistas del mundo; comenzó su trabajo artístico en el taller fallero de Mario Pérez, responsable de la próxima falla municipal. Sus trazos en los murales urbanos nos trasladan lo aprendido en esa escuela de artistas falleros que nace del costumbrismo en un nuevo espacio por él definido, el de la “critica a la rapidez y complejidad con la que avanza la tecnología”, citando a Amparo Soria al evaluar en un faldón de su crítica a “Resonancia”.

No se trata de Vandalismo urbano, es algo mucho más serio. Mientras algunos aún discuten si el grafiti es arte o delito, los hechos gritan otra cosa. Los murales que dominan el centro histórico son la crónica no autorizada de la Valencia del siglo XXI. Son costumbrismo puro y duro: un abuelo jugando a la petanca, el fogonero de una paella, la silueta de una fallera en un balcón. La conexión más obvia y agresiva está en el color. La paleta es un calco moderno: los azules celestes que Sorolla usó en la Malvarrosa, los naranjas abrasadores de las fallas, los blancos cegadores de una casa de labradores. No es inspiración; es una declaración de intenciones. Es la reivindicación de una identidad visual que nos pertenece a todos, expropiada del lienzo y plasmada en el ladrillo.

La Calle es el nuevo campo de batalla del Arte. Este movimiento no es una mera apropiación estética. Es una guerra cultural. Frente a la gentrificación y la pérdida de identidad, estos grafiteros responden clavando banderas de color en el asfalto. Sus obras son trincheras visuales que defienden lo autóctono, critican la turistificación y recuerdan, a quien quiera verlo, que Valencia tiene una historia que contar y que no está dispuesta a que se la borren. Es el combate por la identidad popular frente a la despersonalización.

El grafiti costumbrista de hoy al igual que el anterior, que documentaba una vida que se escapaba, documenta y defiende una esencia que lucha por no ser diluida en la globalización. La herencia de la Escuela Costumbrista Valenciana no está encerrada bajo llave. Está más viva que nunca, pero ha cambiado de dueños. Ha sido tomada por artistas que, con una lata de spray en cada mano, han entendido que la tradición no es algo que se conserve, sino algo que se ataca, se reinventa y se reclama con un nuevo mural. El espíritu de Sorolla no está en un museo; está en la calle, respirando pintura y gritando que Valencia se escribe con "V" de Vándalo.