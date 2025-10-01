Cervantes, del cautiverio a la inmortalidad literaria

Julio Peña interpreta a Miguel de Cervantes en "El cautivo" de Alejandro Amenábar. / Lucía Faraig

Termina la estación veraniega coincidiendo con que estoy finalizando el libro El verano de Cervantes de Antonio Muñoz Molina. Gracias a mi amigo Antonio Villanueva, que me lo recomendó, he disfrutado muchísimo leyéndolo. El novelista español va desgranando los aspectos más relevantes de las dos partes del Quijote: El ingenioso hidalgo y El ingenioso caballero. En el final del verano ha querido la fortuna que Alejandro Amenábar haya estrenado la película El cautivo, que tiene como protagonista a Cervantes en su etapa de cautiverio en Argel. La literatura y el cine nos han sumido en una vorágine cervantina.

Leyendo a Muñoz Molina, con su prosa exquisita, siento auténticas ganas de releer el Quijote, una obra que, como bien nos cuenta el escritor ubetense, se desarrolla en verano. Es en la época estival en la que muchas personas aprovechamos las horas de sosiego para leer. Es importante que las buenas lecturas veraniegas sirvan de reclamo para seguir leyendo el resto del año y que nos pase como a Flaubert, que se embriagaba de tinta como otros de vino. Soy de los que está convencido de que la literatura y el buen cine nos hacen mejores personas. Muñoz Molina analiza la huella del Quijote en la literatura internacional y lo relaciona con grandes obras como Tom Sawyer, Miguel Strogoff o La isla misteriosa. Su ensayo nos sorprende con relatos autobiográficos de su experiencia lectora del Quijote.

Amenábar nos propone una visión personal del cautiverio de Cervantes. A lo largo de la historia ha habido muchas interpretaciones de nuestro mejor escritor y del propio Alonso Quijano. Muñoz Molina nos explica algunas de ellas. Unos vieron en el personaje de la triste figura un complejo de Edipo no resuelto. Otros percibieron a don Quijote como un ejemplo de la España derrotada, pero no humillada, de la generación del 98. Para Américo Castro, Cervantes es un hijo de conversos y para Luis Astrana una especie de veterano heroico de la División Azul. La profesora Rosa Rossi considera que la clave de la obra de Cervantes es su homosexualidad encubierta, algo que explota Amenábar en la película. Una de las interpretaciones más curiosas de Cervantes la encontramos en el controvertido Unamuno; según el escritor salmantino Cervantes fue una especie de tonto afortunado que, sin merecerlo, dio con la idea de Don Quijote. Ortega y Gasset se sintió desconcertado por el humorismo cervantino.

La película de Amenábar refleja el ambiente de Argel, donde vivió apresado el soldado Miguel de Cervantes. Una ciudad en la que había veinticinco mil cautivos esperando su rescate. Allí convivían judíos, musulmanes y turcos junto a los mercaderes que iban a hacer negocio. Se comunicaban en sabir: mezcla de lenguas románicas, griego, turco y árabe. Aquella sociedad era bastante hedonista, algo que en El cautivo queda claro, en contraposición con la patria puritana de Felipe II. Los trinitarios valencianos acudían a Argel para comerciar y pagar los rescates de los apresados. En esta ciudad Cervantes entabló amistad con Antonio de Sosa, un apasionado como él por las letras. El actor Miguel Tellán hace una gran interpretación de este personaje. Cervantes tuvo un enemigo implacable que lo denunció por actos impuros, el clérigo Antonio de Sosa, interpretado magistralmente por Alejandro Tejero. En la película podemos disfrutar de la fotografía y de los exteriores, rodados en diversos lugares valencianos: el Castillo de Santa Bárbara, Bocairent, la cala del Moraig, el castillo de Buñol y el Palacio de los Condes de Cervellón en Anna.

Amenábar podría realizar una segunda parte de El cautivo centrándose en la estancia de Cervantes en Valencia. El 28 de octubre de 1580 la goleta Marquesa trajo de vuelta a España al futuro escritor. Desembarcó en Denia y desde allí marchó andando a Valencia donde estuvo casi un mes arreglando sus papeles. En la capital del Turia el autor de El Quijote participó en una procesión de cautivos por el centro de la ciudad. Se vio envuelto en el esclarecimiento de la desaparición de Jeroni Planells, que se pensaba que había sido asesinado por cuestiones sentimentales. Gracias al soldado Miguel, se liberó a unos presuntos asesinos que eran inocentes. Por su declaración llegó a cobrar dinero e incluso pudo participar en apuestas. Aquí conoció a Joan de Timoneda y probablemente leyó el Tirant lo Blanch.

Como muy bien explica Muñoz Molina: Cervantes lo vivió todo y lo contó todo. Novelista y cineasta nos dan una visión de un hombre que, a pesar de haber vivido sin prestigio intelectual ni dinero, pasó del cautiverio a la inmortalidad literaria.