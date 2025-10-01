El PP no borra autores, borra libertad: ataque directo al profesorado valenciano

Clase de Bachillerato en el IES Lluis Vives de València. / Germán Caballero

El president Mazón ha anunciado que modificará el currículum de Valencià: Llengua i Literatura en Bachillerato para eliminar cualquier referencia a autores catalanes. Lo justifica con un argumento extraído de la retórica más rancia: que así se refuerza la “identidad valenciana”. La medida, además de ser un disparate pedagógico, es un error político grave. Porque parte de una falsedad sobre lo que realmente sucede en las aulas y, en segundo lugar, porque supone una intromisión inaceptable de la Administración en el terreno que corresponde al profesorado.

El primer problema de la propuesta es que se apoya en una mentira: en el actual currículum de Bachillerato no aparece ni un solo autor mencionado, ni valenciano ni catalán. El Decreto 108/2022, aprobado por el gobierno del Botànic, se limita a fijar competencias, saberes básicos y criterios de evaluación, sin ninguna lista cerrada. Son los departamentos de lengua quienes deciden qué autores se trabajan en las aulas en función de las programaciones y manuales. Y lo que muestran esos manuales es un mosaico plural y equilibrado, con clásicos valencianos como Ausiàs March, Joanot Martorell, Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster, Enric Valor, Isabel-Clara Simó o Maria Beneyto junto a referentes catalanes como Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, Josep Carner o Quim Monzó. ¿Dónde está, pues, el supuesto “adoctrinamiento catalanista” que el PP asegura que hay que combatir? Simplemente, no existe.

El segundo problema es aún más grave: se trata de una intromisión política en el terreno pedagógico. El Gobierno de la Generalitat no puede ni debe dictar qué autores se leen en clase y cuáles no. Eso es competencia del profesorado, que adapta sus propuestas a la edad y nivel del alumnado, a las orientaciones de la PAU y a la disponibilidad editorial. Decidir desde un despacho de la Conselleria qué nombres se deben eliminar es un error mayúsculo, porque empobrece la formación del alumnado y abre la puerta a una peligrosa deriva: que cada gobierno de turno manipule los contenidos curriculares según sus intereses ideológicos. Hoy se suprimen los autores catalanes; mañana podrían ser las voces más críticas; pasado, cualquier obra que incomode a quienes mandan.

Eliminar de los libros de texto a Rodoreda, Espriu, Verdaguer o Monzó no refuerza la identidad valenciana: la empobrece. Es como si en México, para “reforzar su identidad”, se prohibiera estudiar a Cervantes por ser español; o como si en España dejáramos de leer a García Márquez por ser colombiano. Una barbaridad cultural. Nuestra lengua es común, plural y rica. La literatura en valenciano y catalán forma parte de un mismo tronco que, a lo largo de los siglos, ha dado obras universales: el Tirant lo Blanc de Martorell, la poesía de March, el ensayo de Fuster o las novelas de Rodoreda. Negar esta evidencia histórica y cultural solo conduce al aislamiento.

El valenciano no necesita muros ni trincheras. Convertir la literatura en un campo de batalla ideológico es desviar la atención de los problemas reales: la falta de plazas en Infantil, la paralización de las infraestructuras, con la excusa de la dana, los recortes de profesorado, el retroceso en la enseñanza en valenciano o el deterioro de la Formación Profesional.

La literatura en Bachillerato tiene una función clara: ayudar al alumnado a comprender el mundo a través de los textos, a conectar con su tradición cultural y a desarrollar un espíritu crítico. Para lograrlo hacen falta medidas muy concretas: más profesorado para atender a la diversidad del alumnado, mejor formación del profesorado en didáctica de la literatura, un plan de fomento de la lectura que llegue a todos los centros y ratios más bajas que permitan un trabajo literario profundo y significativo. Nada de esto aparece en la agenda educativa del Consell. En su lugar, se opta por debates identitarios que convierten la lengua y la literatura en armas arrojadizas.

La reforma anunciada por Mazón no es solo una cuestión de autores, ni siquiera únicamente de lengua. Es, sobre todo, un ataque directo a la autonomía profesional del profesorado valenciano. Convertir en decreto lo que se puede leer y lo que no se puede leer significa transformar la docencia en obediencia, reducir la literatura a propaganda y tratar al profesorado como simples ejecutores de una consigna política. Si se permite que esta deriva avance, cualquier gobierno podrá borrar del currículo no solo voces catalanas, sino también las más críticas o incómodas para su ideología.

Lo que necesita nuestro sistema educativo no es menos literatura, sino más calidad, más recursos y más respeto por la autonomía de quienes enseñan. Y lo que necesita el valenciano no son muros ideológicos, sino caminos abiertos para crecer, prestigiarse y compartirse. Mazón cree que elimina autores catalanes del currículum; lo que realmente está eliminando es cultura, libertad y educación de calidad.