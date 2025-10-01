La reconstrucción invisible

Celebro la ausencia de espectáculo en cualquier gestor. Esa discreción, además de ser una virtud, realza su labor. Dicho esto, hay aspectos que merecen contarse con detalle, como hicieron el director general de Salud Mental, Bartolomé Pérez, y los jefes de las unidades de Psiquiatría del Hospital Peset y La Fe, José María Martínez Raga y Alberto Domínguez. El Foro por la Reconstrucción de este periódico, dedicado a los trastornos y traumas tras la dana, coincidió con la última alerta roja y con la imagen en portada de vecinos de Aldaia animándose para “quitarnos el miedo”.

El sistema público de salud valenciano es la joya de nuestro autogobierno. Miles de profesionales fueron capaces de sacarnos de la pandemia de la covid y de atender, con la misma entrega, a los afectados por la gran riada, no solo en el ámbito físico, sino también en el psicológico. El despliegue silencioso fue tan eficaz que los ciudadanos más vulnerables durante y después de la tragedia recibieron una atención adecuada, al igual que los nuevos casos. Como es sabido, las enfermedades mentales requieren largos tratamientos, y todo apunta a que, además de las tormentas puntuales, la población de la zona cero necesitará apoyo intensivo durante varios meses más.

El doctor Martínez Raga, de guardia durante la última alerta roja, relató el impacto en Urgencias. Si la prevención es fundamental ante cualquier patología, en salud mental resulta aún más decisiva, ya que los trastornos no se ven y generan un deterioro profundo en la calidad de vida, incluso riesgo de suicidio. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cuatro personas padecerá algún problema de este tipo a lo largo de su vida, pero ante catástrofes esa proporción resulta claramente insuficiente para describir la magnitud del fenómeno. Y, como recordó Bartolomé Pérez, lo peor que podemos hacer es reducir el drama a cifras y no a personas.

La experiencia de la covid nos enseñó lo que significa sufrir colectivamente. Los trastornos mentales también reciben el nombre de epidemia silenciosa porque avanzan de forma constante y permanecen, en muchos casos, invisibles. Esto obliga a los sistemas sanitarios a redoblar esfuerzos. La reconstrucción tras una tragedia presenta múltiples aristas, pero una de las más decisivas es la recuperación emocional. Y gracias al trabajo previo, avanzamos mejor de lo esperado.