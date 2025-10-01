Opinión | Al tall al tall
Secessionisme vintage
Al País Valencià li plouen les desgràcies lingüístiques. I com que aquestes mai no venen soles, ens arriben de dos en dos com els dònuts. D’una banda, Vox proposa homologar els títols de valencià que atorga la RACV, entitat secessionista de solvència científica similar a un venedor de xarops i tisanes. I d’altra, Mazón exclourà per decret els autors catalans i balears del temari de Valencià en Batxillerat. “Mueran los intelectuales”, va dir Millán Astray en 1936. Huit dècades després, la història es repeteix de la mà d’un president que va al compàs de Vox com el guitarrista d’acompanyament acompanya al cantador.
A diferència de la destral que ha desaparegut desplaçada per la motoserra, el secessionisme lingüístic continua vigent com la llei de la gravetat. Incapaç d’il·lusionar la gent opta per atemorir-la agitant el fantasma català. Anys enrere, la dreta indígena aprovà una resolució a les Corts Valencianes dient que el valencià era "diferent i diferenciat" del català; i ara l’insolvent síndic de Vox carrega contra els unitaristes defensant el valencià parlant en castellà. La Terra és plana, diuen els que neguen l’evidència. I això fan, quan neguen que allà dalt parlen valencià del nord i ací baix parlem català del sud (ai, què dic ara!).
Sorprèn també la poca varietat de recursos demagògics que Mazón utilitza. Eliminarà, diu, els autors catalans de l’assignatura de Valencià per “preservar les senyes d’identitat”. Un argument tan pueril com el que feren servir quan rebutjaren homologar el valencià i el català per evitar la invasió del professorat del nord. Curiosament, és al revés: gràcies a la unitat lingüística, hui treballen a Catalunya centenars de mestres valencians, ja que se’ls reconeix la capacitació en català si estan acreditats en valencià. Que els mateixos que van trencar el principi de reciprocitat amb Catalunya i Balears vulguen homologar els títols de valencià de la RACV és per a posar-los en fila índia i, conforme van passant, pegar-los als dits amb una regla.
