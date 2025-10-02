Opinión | "Perquè em dona la gana
Què els passa?
Hi ha qui diu que l’experiència és un grau. Bé, a alguns casos, tinc els meus seriosos dubtes, però ho deixarem aquí.
Del que sí que estic segura és de la imbecil·litat no té graus i, a més és contagiosa. I si, estic parlant de Feijóo, que per molt que vulga millorar la seua imatge, només ho aconsegueix (i en part) en l’aspecte físic perquè pel que fa a l’intel·lectual, continua deixant molt a desitjar. I no he entrat encara en la part del discurs polític, només estic, encara, en les formes.
Es nota molt qui mana al PP i sabem que no és ell. És Díaz Ayuso que, al seu temps, és la pupil·la de Miguel Ángel Rodríguez, a qui podríem anomenar alumne privilegiat de Maquiavel.
La falta de propostes mantingudes en el temps, el fet d’estar crispant l’ambient polític tot el temps, perquè no tenen el poder que creuen seu. Que busque d’entre els seus representants al Congrés de diputades i diputats els més “broncs” per a fer de portaveus i així mantindré el to de mala bava ben alt. Que tinga en massa ocasions un discurs vacil·lant on, de vegades, sembla que ni ell sap el que diu o que predique la seua distància de la ultradreta quan els seus fets el desmenteixen, fa pensar. Sembla que el dia que a l’escola de telegènia del PP van explicar això de la seguretat a l’hora del parlar i de filar el discurs, ell, Feijóo, va decidir fer pelles.
Per una altra banda, tenim al seu baró valencià. Mazón, que sembla que no vol dimitir pels dos-cents vint-i-nou assassinats de la dana de fa onze mesos. De vegades pense en allò que diuen en què “Dios los cria y ellos se juntan”, perquè hi ha que vorer la colla que s’han ajuntat...
Si Mazón tinguera dignitat (que no en té) ja fa molts mesos que hauria d'haver fet les maletes i haver deixat la representació de la més alta institució del poble valencià. En cas contrari, que és el que està fent, el càrrec de president de la Generalitat Valenciana, li ve molt gran i, per tant, no el desenvolupa com deuria.
D’entrada la seua permanent fugida de les víctimes, a les quals encara no ha rebut. No va als actes de manera normalitzada per por a les concentracions que s’organitzen per demanar la seua dimissió de forma continuada. Aquesta actitud d’anar als llocs sempre per la porta de darrere, sempre d’amagat i de no publicar la seua agenda, a banda de ser una falta de transparència, dona a entendre la por que té a les reaccions de les víctimes, a les quals, igual que a tot el poble valencià, intenta enganyar sobre on estava el dia de la barrancada i en les hores en què ja s’estava ofegant la gent. No té explicació possible. I crec que ja tampoc la vol buscar.
Qui sí que li pot buscar indirectament les cosquerelles, és la jutgessa que està duent la instrucció del cas de la dana, Nuria Ruíz Tobarra, amb un rigor i seriositat digne de l'encomi més gran. I ho farà amb els mitjans que té i entrevistant, o millor dit, interrogant a qui puga per tal d’aclarir què va passar realment i on estava el Molt Poc Honorable en eixes hores. Com per exemple a Susana Camarero o a l’exconsellera, Salomé Pradas.
A ell, com a aforat que és, només el pot cridar a declarar de manera voluntària. La citació imperativa com a imputat del cap del Consell hauria d'aprovar-la el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) després del raonament de la instructora. Esperem que ho puga fer, perquè de forma voluntària ja s’ha negat a prestar declaració. Això ja dona mostres de la por que té el president a passar per un jutjat d’instrucció...
En aquest cas, la representació de la dignitat la tenen les associacions de les víctimes que, malgrat el dolor i pesar per l’assassinat dels seus familiars, no han dubtat gens ni mica a demanar reunions a totes les instàncies, fins i tot a Brussel·les on, paradoxalment, les va rebre l’eurodiputat del PP González Pons. I mentre, el Molt Poc Honorable, només s’ha reunit amb una associació que no representa a cap víctima de la barrancada.
Això és perquè sembla que a “El Ventorro”, estava molt a gust i poc importaven les telefonades que anava rebent, perquè aparentava molta tranquil·litat, com afirma a la seua carta oberta, Maribel Vilaplana, qui l’acompanyava aquell fatídic dia al dinar.
De tota la tragèdia salve la dignitat de les associacions de les víctimes i l’actuació de la jutgessa Ruíz Tobarra, la resta...“Fum de canyot".
Ah!... i en vista de tot això i pels dos, diré que l’escola de telegènia del partit popular, hauria de millorar moltíssim...
