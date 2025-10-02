El estómago de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El refranero español es intuitivo, incisivo y profundo. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces; Ojos que no ven corazón que no siente; A caballo regalado no le mires el dentado o Agua que no has de beber, déjala correr. Sin embargo, no encontramos ninguna frase hecha que de forme exacta y precisa describa la capacidad de aguantarlo todo. Tener estómago es aquel que lo afronta todo, incluso lo que puede generar su propia destrucción. Si hay una persona que hace de ello su modus operandi es, sin lugar a dudas, el presidente del Gobierno. Por mucho que intentemos justificarlo, por mucho que queramos encontrar una línea de coherencia y buen hacer, no se hallará ni rastro, puesto que su objetivo es su supervivencia, la de él solo. Algunos teorizan sobre el deterioro de su aspecto físico. Mentir de forma sistemática implica una degeneración corporal, pero mucho más a nivel moral y personal. Es algo curioso como Mazón, otro de los grandes protagonistas de la política española, compartirá su destino: el rechazo sistemático de la calle. Aunque detenten el poder no son más que cadáveres políticos. Este proceso resulta ya imparable.

Vino para acabar con la corrupción y chapotea en ella a diario. Dijo que su vida política giraría alrededor del Parlamento y no hace más que recurrir al Real Decreto. Afirmó a los cuatro vientos que no pactaría con Podemos y les dio una Vicepresidencia y tres ministerios, para después dejar vía libre a Yolanda Díaz con el objetivo de la destrucción de Iglesias y Montero. Jamás se acercaría a Bildu y es su socio más leal. Lo mismo con Junts y han babeado a los pies de Puigdemont, un prófugo de la justicia, varios emisarios, uno de ellos está en Soto del Real que ahora nadie conoce ni reconoce su papel como número 2 del PSOE sustituyendo a Ábalos a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Su rechazo es tres veces y media más alta que la de Trump en EE.UU. El 70% de los españoles piden que dimita. ¿Y?

Pero lo que es digno de análisis y no se le ha dado la importancia que se requiere es el rechazo que el PP, Vox, Podemos y dos diputados, uno de Compromís y otro de la Chunta a transferir las competencias de inmigración a Cataluña como pedía Junts. Éstos, recordemos, forman parte de la Liga Norte de Salvini y de la extrema derecha flamenca que defiende tesis racistas y xenófobas. Miembros del Gobierno han invitado a ir al texto original. Vayamos: “En nuestros días el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de Cataluña. Estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio”. Y más adelante: “Con esta ley Cataluña podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración del país, incluida la integración lingüística”. El trasfondo de este acuerdo era meramente identitario con el impacto que tiene la inmigración para el mantenimiento de la identidad catalana y, además, sitúa como extranjeros a aquellos españoles que no han nacido en Cataluña. Esto lo podría haber aprobado sin problemas Alternativa por Alemania (AfD), Salvini, Silvia Orriols o Vox, pero con la inmigración magrebí y latinoamericana. ¿No era la izquierda la adalid de la defensa de la igualdad y los derechos fundamentales de las personas o a partir de ahora iban a depender de su origen o de la lengua que detenten? ¿Cuál será la próxima tragadera que deberá soportar el estómago de Sánchez? Ustedes mismos.