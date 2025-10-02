Hubo una vez 20.000 niños

JERUSALÉN, 02/10/2025.- Tripulantes con brazos en alto del Barco Meteque de la flotilla interceptado en aguas del Mediterráneo por la Armada israel. Un total de 23 barcos de la Global Flotilla Sumud proseguían su viaje hacia Gaza a las 06.00 GMT de este jueves 2 de octubre, según el 'tracker' de la propia flotilla, después de una noche de interceptaciones por las fuerzas israelíes en una operación que todavía continúa. EFE/ Captura de la señal de la Global Flotilla Sumud // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / EFE

Hubo 20.000 niños que tal vez quisieron jugar al fútbol y no lo podrán hacer. Hubo 20.000 niños que quizá soñaran con un enceste y tampoco lo podrán hacer. Hubo 20.000 niños a quienes seguramente les habría gustado montar en bicicleta y tal vez convertirse en corredores profesionales. Tampoco lo podrán hacer. Hubo 20.000 niños a quienes se les privó de los sueños infantiles y peor aún, de la vida. ¿Cuántos miles de niños y ciudadanos hace falta para que los nazis de Israel dejen de matar a gentes inocentes?. Sin duda hubo un atentado terrible por parte de Hamas, pero la venganza israelí ha estado muy por encima de lo que hicieron unos bárbaros a quienes se les metió en la cabeza la idea terrorista de que tenían que vengar los agravios que venían padeciendo desde hace medio siglo en su tierra ¿Cuántos miles más de muertos necesitan las multinacionales del deporte, FIFA, UEFA, FIBA y UCI para aplicar a los equipos israelíes la misma doctrina que se aplaudió para dejar al margen a equipos rusos?

Han pasado los meses ha aumentado en número de muertos, han crecido las manifestaciones populares en diversos países contra el genocidio de Gaza y Cisjordania. Hay en las calles sentimiento de agravio por no tomar decisiones, que en otros momentos y en otras circunstancias, han servido de coartada a las multinacionales del deporte.

El Comité Olímpico Internacional, que conocí muy de cerca hace unos años, ya habría reaccionado. No basta con permitir que haya en los Juegos deportistas bajo la bandera de los cinco aros. Se ha aplicado en la guerra de Rusia contra Ucrania un sistema que no se ha querido implantar en el caso de Palestina. En Ucrania hubo invasión de un país en otro. En Palestina hay un atentado permanente a las mínimas reglas de los derechos humanos.

No se trata de una invasión como en Ucrania que es lamentable y de la que hay que defender a los ucranianos. Se trata de la idea de acabar con un pueblo. Se trata de un genocidio aunque algunos políticos miren hacia otro lado y hablen de masacre. Lo que está sucediendo en Palestina es un agravio a todas las persona decentes de este mundo que deploren lo que está sucediendo.

En Euskadi han programado un parido de su selección en homenaje a Palestina. Ha habido algún club que ha manifestado su deseo de no enfrentarse a un combinado israelí. Es probable que el genocidio de Gaza termine cuando ya no quede un niño con el que acabar, por balas o hambruna, .ni una ilusión por vivir.

Podría suceder que mientras no se suspenda un partido de futbol o baloncesto tengamos que lamentar una protesta con mal final. Si tal sucediera, de ello serian responsables los dirigentes de las multinacionales del deporte que no ven más allá del dinero que ingresan. Si tal ocurriera, los responsables del suceso serían quienes no han tomado las medidas necesarias para que el deporte ofrezca una clara y rotunda posición en contra de la vergüenza mundial, del genocidio que vemos a diario porque, pese a los israelíes, aun hay imágenes con las que llorar si nos queda un apice de sentimiento. Hubo una vez 20.000 niños…

Posdata. Carlos Alcaraz se negó a jugar con el equipo español de Copa Davis. Prefirió participar en torneos más productivos. Existe un artículo en la ley del deporte que sanciona a quienes tengan la osadía de no acudir a una selección nacional.