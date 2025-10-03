Opinión | Bajoqueta gol
Sector 15, fila 1
Dames i cavallers, va de bo. Ha començat un nou curs en el València CF i, com sempre, ve carregat de noves il·lusions i expectatives. El temps i sobretot els resultats seran implacables i ens posaran en el lloc que ens correspon. L’altre dia escoltava que el València CF es presentava com el vuité pressupost de la lliga, per tant, si cal marcar-se un objectiu realista, direm que acabar en eixa posició és una obligació, tot el que siga quedar per baix, en la meua opinió, suposarà suspendre el curs, i tot el que siga quedar per d’alt, serà un èxit.
Portem unes temporades en els quals el València CF s’ha convertit en un meló de tot l’any que en encetar-lo no sabem si eixirà bo o resultarà un cogombre. Està clar que en les darreres temporades ha eixit prou roïn, amb un planter de baixa qualitat i més verd que una ceba i que l’afició ens l’hem engolit amb resignació. Enguany, en el que portem de lliga, els resultats són prou millors que el joc desplegat, que deixa molt a desitjar. La primera tallada del meló ha eixit més agra que dolça, amb uns encontres amargs com el 6-0 davant el Barça, l’1-0 en Pamplona, l’imperdonable empat en l’última jugada davant l’Espanyol o la desastrosa derrota davant l’Oviedo, que contrasten amb el miratge del 3-0 davant el Getafe i el 2-0 de l’Athletic de Bilbao. Per cert, l’altre dia parlant amb Voro, amic i veí de localitat en Mestalla, em va fer un comentari que em va cridar l’atenció: “si normalitzem un 6-0 davant el Barça, estem morts” i té tota la raó el bo de Voro. Per altra banda, jo afegiria un altra reflexió: si normalitzem quedar el 10 o 12 en lliga, també ho estem.
El que podem deduir de l’inici lliguer és que el València CF encara està en construcció, o vist l’últim resultat en Mestalla, més bé està en destrucció, amb un eix vertebral nou respecte l’any passat que cal acoblar per a ser competitius. No és gens fàcil substituir Mamardashvili, Mosquera i Barrenechea per Aguirrezabalaga, Diakhaby i Santamaria. Corberán te feina i de la bona, perquè l’equip continua blanet i sense ofici i el que cal exigir-li és que munte un equip competitiu que mantinga la intensitat durant tot l’encontre. Tot apunta que l’entrenador de Xest, té un planter més aseat que l’any passat i sembla que ha ficat cullerada en la seua confecció. Per tant, hi ha expectació per vore si està capacitat per a dur a bon terme el projecte actual, malgrat la nefasta gestió de Meriton i Peter Lim. Per favor, que se’n vagen a casa d’una p... vegada i que ens deixen tranquils, ja en tenim prou.
Com sempre, cal destacar a l’afició que continua sostenint un club que va a la deriva. Més de 40,000 abonats i abonades que omplin Mestalla cada encontre i que de manera incombustible aguantem el tiró any darrere any. Difícil d’entendre donada la situació del club, però fa temps, el bo de Carlos Bosch em va donar una resposta que li va fer un aficionat i tal vegada ho explique: “Paco, si l’afició no recolza i anima al València CF, qui ho va a fer?” Està clar que no ho farà ningú més, i també té tota la raó.
En fi, acabem d’encetar un nou meló i com diu el dit “vist el llaurador, vist el melonar” així que Carlos Corberán, ”en tus manos encomiendo mi espiritu” perquè un altre any patint per a mantindré la categoria no hi ha qui ho suporte.
Amunt!
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- Las nuevas arrocerías de la Malva-rosa: 'Mucho cristal', más comensales y terraza en altura con vistas al Mediterráneo
- Quevedo cancela su concierto en el Roig Arena
- La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado hallado en Oliva pertenece a Bea y no descarta una caída accidental
- El edificio de La Torre comprado por València se llena de apartamentos turísticos
- Miguel Zorío denuncia ante LaLiga que el Valencia CF duplicó y vendió las dos entradas de su pase y el de su mujer
- Vecinos de la Lonja del Cabanyal: 'No van a echarnos de nuestras casas, no somos okupas
- La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado de una mujer hallado en Oliva pertenece a Bea