Cambiar de opinión, de creencias o de ideas

En la C. Valenciana el caso más relevante es el de Rafael Blasco. / ED

Los cambios de opinión son frecuentes, sin embargo es menos habitual alterar los elementos culturales y políticos. No es fácil pasar de ser cristiano a musulmán o viceversa. Tampoco se da con frecuencia en el cristianismo: de protestante, en sus diversas tendencias, a ser católico, aunque hay casos de personalidades famosas como los actores Alec Guinness o Gary Cooper, el político Tony Blair, el teórico de la comunicación McLuhan, los escritores Graham Green y G.K. Chesterton o el teólogo Avery Dulles, hijo del secretario de Estadode EE UU Foster Dulles durante la presidencia de Eisenhower. Hay pocos católicos conocidos convertidos al protestantismo, aunque ha aumentado en las últimas décadas en América la conversión de muchos ciudadanos anónimos antes católicos, generalmente de clases populares, a la iglesia evangélica.

Al margen de las creencia religiosas están las convicciones políticas que también experimentan cambios moderados o radicales. Un caso destacado fue el de Oscar Pérez Solís, oficial del ejército español con el grado de capitán de Artillería en 1912. Colaboró al principio con el grupo anarquista Luz y Progreso en Canarias, cuando se trasladó a Valladolid se afilió al PSOE, en 1915 abandonó el ejército y pasó a la reserva. Fue concejal en el ayuntamiento, y en 1919 diputado provincial. Entró en contacto con partidarios de la III Internacional Comunista y en 1923 fue secretario del PCE. Entró en la cárcel en 1925 en Barcelona, contactó con el dominico José Gafo y retomó el catolicismo de su adolescencia. Al salir de prisión quiso retirase de la política aunque se afilió a los sindicatos católicos, y trabajó como ingeniero en la Compañía Arrendataria Monopolio del Petróleo (CAMPSA). Se afilió a Falange Española en 1933 después de leer la obra de Macías Picavea en defensa de España como nación, y sustituyó la lucha de clases por el nacionalismo español. En la guerra civil luchó en el bando franquista a las órdenes del coronel Aranda en la defensa de Oviedo con su grado de capitán y llegó a interceder por antiguos militantes de izquierdas detenidos como Joaquín Maurín, del POUM. Fue nombrado Delegado Sindical y Provincial de Trabajo y dictaminó la eliminación de las propinas. Escribió libros sobre su trayectoria.

Hay países, como Italia, donde esos cambios son más usuales que en España. Aquí, se producen, generalmente, dentro del paradigma de izquierda o derecha. Pasar, por ejemplo, de IU al PSOE o de UCD, CDS, CD al PP. Ya decía Juan Oliver de UV, después liberal y del PP, que él iba en el mismo autobús del centro derecha aunque cambiaba de asiento. Una vez oí a alguien decir: “Al no poder hacer la revolución desde la izquierda hagámosla desde la derecha”. Otro tema diferente son las divisiones internas. Mucho menos frecuente es transitar de la izquierda a la derecha o viceversa. Aunque también hay casos como el de Jorge Vestringe o Ricardo García Damborenea, uno de los líderes socialistas de Euskadique apoyó, en 1994, al José María Aznar. En todas las Comunidades suele haber trasvases que no siempre encuentran acomodo ni son siempre bien vistos por los militantes históricos del partido donde desembocan. No es fácil analizar las causas por encima de las psicologías y circunstancias personales. En la CV el caso más relevante es el de Rafael Blasco, de ser un dirigente del PSPV-PSOE pasó a ostentar cargos políticos en el PPCV.

Otro caso singular es el de Ramón Cotarelo, un brillante catedrático de Ciencia Política con gran cantidad de publicaciones en los que realizó distintos análisis sobre las variantes políticas. Inició su trayectoria en el PCE, represaliado en el franquismo, colaboró con el PSOE y defendió públicamente a Felipe González en momentos de presión mediática. En 1995 publicó el libro, “La Conspiración”, en el que denunciaba las maniobras de determinados personajes de la derecha para desalojar al líder del PSOE de la presidencia del gobierno. Posteriormente pasó a defender el nacionalismo catalán, abandonó Madrid, se instaló en Girona y mantuvo relaciones con Puigdemont y Junts reclamando el derecho de Cataluña a la independencia, con críticas a las posiciones pactistas de Ezquerra. En su obra más reciente Miseria de la Izquierda (2025), presentada en el Ateneo de Madrid con Félix Tezanos y Luis Arroyo, critica la deriva de la izquierda por abandonr la lucha de clase y defender un multiculturalismo acrítico que, según él, ha propiciado que la inmigración musulmana sea un factor de distorsión en las identidades europeas, incluida la catalana, por su incapacidad de adaptarse a los elementos de la Ilustración.