Comienza octubre

El barranco de Chiva tras la dana. / J.M. López / JM LOPEZ

Un mes de recuerdos, un tiempo de lamentos, de volver la vista hacia lo que ocurrió un año antes. Seguramente se repetirán una y otra vez, en todas las conversaciones, aquellas circunstancias en las que cada cual estaba envuelto cuando la naturaleza se desbordó. Será tiempo de recordar los errores cometidos y también la actitud de tanta gente que se calzó las botas y se metió en el barro. Una actitud que reconcilió a muchos con la condición humana. Porque, en medio de todo aquel caos, una parte de la ciudadanía salió a las calles para acompañar el dolor.

Con una eficacia que pudo haber sido mejor, poco a poco las instituciones asumieron el mando y fueron resolviendo problemas, atendiendo necesidades y tratando de paliar los daños ocasionados por una naturaleza desatada y por una administración que no estuvo a la altura: que no avisó adecuadamente, que no conocía los procedimientos, que no tuvo capacidad de decisión y, sobre todo, que no entendió que, mientras la incompetencia ocupaba despachos, las víctimas aumentaban.

De todo esto hablaremos durante este mes que siempre recordaremos como un aldabonazo: un recordatorio de la precariedad en la que vivimos, de los riesgos invisibles a los que nos enfrentamos y de la necesidad, cada vez más urgente, de disponer de diques de contención eficaces para afrontar la adversidad.

Hace un año comprendimos la importancia de contar con profesionales preparados, servicios públicos eficientes y recursos suficientes para atender la vulnerabilidad. Todo eso lo vivimos en directo. Once meses después, hemos vuelto a enfrentarnos a una situación de emergencia, pero esta vez las cosas han sido distintas: funcionaron las alertas, se adoptaron medidas preventivas sin dudas ni desconciertos. Y eso demuestra que no basta con disponer de recursos: lo esencial es la actitud de los responsables para ordenar y activar cada uno de los dispositivos necesarios.

Por eso es tan importante la conciencia de servicio público que debe acompañar a quien asume un cargo de responsabilidad política. No son puestos honoríficos, como a veces se han tomado. La buena preparación y disposición de los profesionales al servicio de la administración no sirve de nada si quien tiene la responsabilidad política la elude, no ocupa el puesto de mando y mira hacia otro lado, como si aquello no fuera con él o con ella.

Hace un año, las zonas afectadas fueron invadidas por un impulso de solidaridad. Desde entonces, cada treinta días, las calles han vuelto a llenarse de ciudadanos. Pero no para ayudar frente a la tragedia, sino para recordar algo que a veces olvidamos: que el cargo de honorable, o muy honorable, se gana cada día, especialmente cuando la adversidad se presenta. Las calles siguen siendo un clamor: reconocer lo ocurrido y actuar en consecuencia.

Sería conveniente hacer balance de lo vivido y tratar de extraer algo positivo, preguntarnos si realmente hemos aprendido. También es necesario poner en evidencia la responsabilidad de los cargos políticos en la toma de decisiones. Pero nada de esto servirá si quienes no cumplieron con su compromiso y nunca dieron explicaciones, no escuchan la llamada de la calle y actúan en consecuencia. La dignidad en política empieza por saber cuándo no se ha estado a la altura. Un año es tiempo suficiente para digerir la tragedia, reconocer la falta de responsabilidad cuando más necesaria era y, de manera honorable, dejar el cargo.