Traslado de cadáveres al Hosptial Al Shifa de la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

En un mundo donde la inmediatez prima, no mueve a reflexión el largo plazo, que sin embargo será. A comienzo del otoño hay una gran cantidad de historias humanas que van acumulándose a los pies de la historia como hojas muertas. En algunos casos serán apenas brotes, son los niños y niñas muertos en guerras, pero no solo. Otras, hermosas hojas cortadas por la barbarie machista o la sinrazón bélica. El mundo se tomó un cargamento inmenso de fentanilo, cayendo por una espiral cuyo fondo no vemos pero aterroriza.

Cuando escuchas hablar especialmente a Netanyahu o cualquiera de sus ministros, asqueado llegas a la conclusión de que realmente no merecen ser llamados humanos. Maestros de la mentira y la maldad como arma. No hay mayor inhumanidad que la que están expresando con palabras y hechos estos indecentes. Llegas a comprender algunos duros pasajes bíblicos del Antiguo Testamento cuando un pueblo perseguido pide a Dios la destrucción total de sus enemigos; lo incomprensible es que ese pueblo que sufrió el holocausto pueda hoy glorificar con hechos a su exterminador. Hubo colaboradores judíos de los nazis, incluso en los campos de la muerte. Siempre tienen colaboradores los asesinos. El hombre es “un lobo para el hombre”, siempre lo fue. Nuestros políticos son incapaces siquiera de reconocer juntos, que hay una (muchas, demasiadas) cruel matanza que es necesario parar. Ni siquiera están juntos para defendernos de las peligrosas provocaciones del dictador del este. Sin paz no hay ni puede haber humanidad.

Con la modernidad pareció que dejábamos atrás la época en que se mataba y se moría principalmente en nombre de Dios; un motivo falso y salvaje, fruto de la ignorancia de los pueblos. Sorprendentemente la intolerancia religiosa persiste y ha aumentado. Siendo los cristianos el grupo que más sufre. Es especialmente peligroso ser cristiano en Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudan, India, Pakistán, China, Myanmar, y bastantes más. Cuando el Estado Islámico se apoderó de amplias zonas de la llanura de Nínive, en Irak, lo vimos en directo, se degollaba al diferente, y sus mujeres e hijos eran vendidos. Esto sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo. Solo Dios es Dios y justificar el poder y la muerte en su nombre es monstruoso.

Proclamarse hoy cristiano está peor visto que ser fan deportivo. Países considerados demócratas intentan de forma sutil, arrinconar la fe al espacio privado para eliminarla del público, sin respetar la libertad de creencia y pensamiento. En el polo opuesto y en palmaria contradicción con la mayoría de grandes religiones del mundo, algunos lideres religiosos (en América pero también en Europa, de pequeñas o grandes iglesias) se reúnen para imponer sus manos sobre sátrapas iluminados o aspirantes a serlo que, autoproclamados elegidos por Dios para gobernar, deciden qué es lo que conviene o no a todos. Estos seres al tiempo de ser consagrados parecen imbuirse en los libros sapienciales religiosos por eso no les importa lo que diga la ciencia: les habla dios. Mas no parecen saber mucho del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios y la dignidad inviolable que esa realidad le confiere, a todos y cada uno de los hombres y mujeres de la tierra sin excepción. Concepto recogido en la vigente Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948.

Hoy más que nunca necesitamos que toda la humanidad sin distinción de credos (o sin tenerlos), levante sus manos para pedir paz que, no es simplemente ausencia de guerra (aunque esto es lo urgente) sino el desarrollo pacífico de todo hombre y mujer sobre la faz de este planeta al que llamamos hogar. ¡Por Dios paz, paz!