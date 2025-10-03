La resiliencia ferial

València es ciudad de ferias. La Llotja, Patrimonio de la Humanidad, sigue siendo testigo de siglos de comercio de seda, también de cerámica y de productos de la huerta que tejieron su fama. El siglo XV marcó la edad de oro de un centro mercantil sin igual en Europa. Quinientos años después, en 1917, nació la Feria de Valencia, el recinto ferial más antiguo de España. Tampoco la afición más joven de Mestalla debe olvidar que el Valencia CF reinó en la Copa de Ferias, aquel torneo paralelo a la Copa de Europa que unía ciudades de grandes muestras internacionales, de València a Barcelona y de Basilea a Birmingham.

La clausura de Feria Hábitat València y Textilhogar 2025 ha dejado buenas cifras, con más de 40.000 visitantes, a pesar de que un día de actividad se perdió por la alerta roja meteorológica. La maquinaria ferial resistió y emergió reforzada, consolidando a València como escaparate del hábitat mediterráneo. Aquí, el éxito no se mide en números, sino en resiliencia. Frente a los costes de producción en alza, los cambios en el consumo y la competencia global, la feria presencial demuestra una vez más su poder como un lugar insustituible de encuentros, negocios y visibilidad.

Desde el 1 de agosto, Mariano Clemente, empresario de Algemesí, dirige Fira València con el desafío de implementar un plan estratégico y relanzar los certámenes, ya como parte del sector público de la Generalitat. Me consta que en sus primeros días ha sido recibido como un revulsivo por los trabajadores y se ha dedicado a reajustar horarios, reorganizar conferencias y atender compromisos logísticos de compradores. La feria necesita de ese engranaje humano y empresarial capaz de reposicionar el Cap i Casal como escenario imprescindible de eventos internacionales.

Fira València debe recuperar esa efervescencia mercantil que concentra talento creativo, innovación industrial y oportunidades globales en unos pocos días, en un sector donde la internacionalización se decide en proyectos de gran escala, con la necesidad de hoteles, espacios colectivos, instalaciones singulares. El Roig Arena se suma a esa complementariedad. Así que es imprescindible unir sinergias también con el Ayuntamiento, pues el visitante de negocios resulta mucho más rentable que el turista de low cost. En tiempos de incertidumbre, la mejor versión de la Feria es una buena noticia para toda la ciudad.