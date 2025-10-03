No he podido cancelar a Woody Allen

El cineasta estadounidense Woody Allen, en Venecia en 2023. / ETTORE FERRARI

He intentado con fuerza cancelar a Woody Allen, lo aseguro, pero no he podido. La pregunta es: ¿está obligado uno a pronunciarse sobre una atrocidad si sabe que le va a traer consecuencias negativas? En mi opinión, sí, si eres Woody Allen, un señor de 89 años que ha contribuido a modelar las conciencias de las últimas generaciones (mayoritariamente progresistas, diría) de eso que vagamente sería Occidente. Sí, si eres el tipo siempre agudo capaz de poner la barrera del humor para reírse de todo, incluso de su cultura, la judía, tan poderosa en su bien amado Nueva York. Sí, porque lo que está sucediendo en Gaza es tan deleznable que girar la cabeza hacia otro lado y decir que no tienes suficientes conocimientos y no podrás aportar ningún comentario inteligente, solo clichés, es miserable. Tanto como esos ilustrados oficiales alemanes, como Rudolf Höss de La zona de interés, que vivían desahogada y plácidamente al lado del campo de concentración de Auschwitz, sin mirar lo que pasaba al otro lado de la valla. Sin querer mirar. Querer es la palabra clave, porque supone el esfuerzo suficiente para abandonar la comodidad y ver el dolor. El Woody Allen de 89 años que no encuentra dinero para hacer películas, investigado (sin éxito) por una acusación de su hija adoptiva de haber abusado de ella y que ya conoce en sus carnes lo que es la cancelación cultural y sus efectos, ese Woody Allen que posiblemente ya no pasea cada tarde por Central Park, ha preferido no salir ahora de su zona de interés.

O es eso o, a lo mejor, no es el tipo de persona que nos hemos formado al ver sus películas. Quizá entre la creación que él (y nosotros) hemos construido y el hombre real hay una distancia que ahora se ve.

Quizá al amado Woody era un autor para tiempos más cómodos, en los que parecía que no pasaba nada

O quizá Woody Allen era un autor para tiempos más cómodos, en los que parecía que no pasaba nada, más que cosmética política posterior a guerras frías, y uno podía centrarse en vacíos existenciales y otras crisis sentimentales y de identidad. Pero esos tiempos se fueron tal vez como se fue nuestro Woody Allen.

Lo he intentado, ya digo, y eso que me han dejado más frío que otra cosa los libros que ha publicado en los últimos años. Lo he intentado con fuerza, pero aquí estoy, con la primera novela de quien ha visto cortada su carrera cinematográfica. La he cogido predispuesto a decir que no aporta nada. Puede que así sea, pero aquí estoy, como en esas películas de Woody no aclamadas por la crítica pero en las que lo pasas en grande, ya saben cuáles. Lo siento, no he podido cancelar a parte de mi historia sentimental con el cine.