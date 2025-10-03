Machacadas

Sala de los asistentes del teléfono de emergencias 112 con el videomuro de incidencias e imágenes al fondo. / Levante-EMV

En estos artículos siempre he hablado acerca de las personas vulnerables, y especialmente de las personas con discapacidad, como invisibles, olvidadas, inexistentes y silenciadas.

Hoy, ante una amenaza como la que nos parece acechar de nuevo estos días, vemos un tímido cambio en la estrategia de prevención de un Consell desnortado. Esperemos que las consecuencias de lo que está por venir sean mucho más halagüeñas, gracias a la prevención de la ciudadanía y a que se tomen las medidas oportunas para no repetir el 29 de octubre del pasado año.

Todo este prolegómeno sirve para hablar, como os podéis imaginar, de una noticia que me puso los pelos de punta: 37 personas de las 229 fallecidas en la dana eran personas dependientes. Nada más y nada menos que un 16 % de las víctimas de esta tragedia de consecuencias tan graves como incalificables.

Lo más grave es que todas estas personas estaban conectadas al servicio público de la GVA de la Teleasistencia. Para quien no lo conozca, se trata de un servicio público de atención a personas con un alto grado de dependencia, conectadas a un botón que, a través de los datos telefónicos, enlaza directamente con el 112 para pedir auxilio en una emergencia. Sin embargo, como se puede comprobar una vez más, falló.

Siempre paga el precio el lado más vulnerable de la sociedad: quienes tienen más dificultades y no pueden salir corriendo. Y la sociedad, por desgracia, prefiere cerrar los ojos ante una realidad que no le afecta. Esto es gravísimo. Al igual que ocurrió en el apagón, donde yo misma lo pude comprobar como usuaria de este servicio: tardaron más de 17 días en ponerse en contacto conmigo después del hecho. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido una red de personas que me cuidan y me quieren para estar en condiciones óptimas esos días? Mejor no pensarlo.

Tampoco se puede esperar mucho más de un Consell que está más hundido que el Titanic y cuyo capitán se mantiene a flote de manera indigna, sin tener en cuenta los intereses de la ciudadanía, y especialmente de la más vulnerable. Lo que sí demuestra es que las personas con discapacidad no solo somos invisibles, inexistentes y silenciadas, sino que, como señala el título de este artículo, estamos machacadas.

Gracias a quienes día a día, desde las asociaciones y de manera personal, luchan para que las personas dependientes tengamos una vida digna. Porque en algún momento todos podemos ser dependientes y, por lo tanto, también machacados. Nada para nosotros sin nosotros.

Por eso, a pesar de las grandes dificultades y tras mi reposo, volví al Debate del Estado de la Autonomía y remarqué la importancia de que se nos deje tener voz. Personas como mi compañera Mar Garcelán, con síndrome de Down; Pilar Lima, primera síndica sorda en el mundo, con quien compartí la legislatura pasada; Silverio Tena; o Carlos Laguna, con discapacidad física. Todos ellos son compañeros con discapacidad con los que he tenido el honor de compartir hemiciclo y propuestas, para que no sigamos siendo machacados.

Seguiremos alerta y creando conciencia.