Madrileños y del Llevant

Me cuentan que algunos cretinos tienen la teoría de que le meto caña a Calero porque es madrileño, de Parla. Que si fuera de Oliva o Almenara no sería lo mismo. No me escondo: me encantaría que el Llevant tuviera en nómina a un montón de buenos futbolistas valencianos y de la cantera, pero aquello de “l’equip dels valencians”, desgraciadamente, se quedó hace tiempo como un eslogan retro, si nos referimos a los que saltan al césped. El otro día, de hecho, de los dieciséis que lo hicieron en Getafe, lo más parecido a un valenciano fueron el “gironí” Roger Brugué, porque “és més negre que el cul de una paella”, que es lo que les decían a muchos pescadores del Cabanyal, o Morales, madrileño que lleva media vida aquí. Pero entre desear un Llevant con raíces valencianas y negarle la sal a alguien porque haya nacido en la España profunda media un abismo, como saben quienes me conocen. Intento valorar a las personas por lo que son, más allá del lugar de nacimiento. Y quienes no lo hacen me suelen parecer (también) bastante cretinos.

Tanto es así que he glosado, por activa y por pasiva, por ejemplo, la importancia de Luis García Plaza como uno de los mejores entrenadores de la historia del Llevant, pese a acusarlo en algún momento de barraquero, que una cosa no quita la otra. Jamás me tragué el relato de que nos traicionó por dinero, que fue una forma como otra de justificar una decisión impopular, y no escondo que me gustaría volver a verlo en nuestra banda. García Plaza también nació en Madrid.

Otro madrileño a quien he defendido con saña, que está con nosotros y confío en que por muchos años, es Adrián de la Fuente, el mejor central del equipo, injustamente relegado a la suplencia en diversos momentos, desde que llegó en 2023. El sábado se marcó un partido imperial, junto a Moreno en el centro de la zaga, y además asistió, de forma deliciosa, a Brugué para el 0-1 de Iván. Unai Elgezabal me parece uno de los tipos más sensatos y cabales de ese vestuario, una piedra angular de la plantilla, pero hoy por hoy, no puede ser titular en este Llevant. Y menos aún serlo porque el míster lo trajera de Burgos.

Calero alineó un buen once en el Coliseo y, con su planteamiento, firmó una primera parte espectacular, a base de sacrificio táctico y chispazos de calidad. De nuevo, la gestión del partido se llevó el trabajo por la borda. No reforzó el equipo con el marcador a favor, derrumbó la medular (ya tras el empate) con la indolencia (un partido más) de Pablo, lo intentó restañar más tarde con Olasagasti, y trató de ir a por el partido con Koyalipou y Morales, estéril un día más. Otro madrileño, por cierto, cuyo fútbol me harté de glosar. Aun así, los brotes verdes de Getafe invitan a un cierto optimismo para el viaje al Principado.