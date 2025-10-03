Mazón, Sorolla se quedó esperándote

Enrique Varela, Pilar Tébar, Rafael Alcón, Antonio Mollá, Francisco Teruel, Miquel Nadal y Jose Luis Moreno, en la inauguración de la exposición de Sorolla en Bancaja / JM LOPEZ

En la foto, junto al presidente de la Fundación Bancaja y el director del Museo Sorolla Enrique Varela, tenía que haber estado Carlos Mazón. La cultura pública no vive solo de planes estratégicos. Vive de gestos y de presencia. Pocas identidades son tan universales y tan profundamente valencianas como la de Joaquín Sorolla. Por eso, la ausencia del presidente de la Generalitat en la inauguración de la exposición de Sorolla en la Fundación Bancaja no es un detalle menor, sino un error simbólico.

La paradoja es tan evidente como incómoda: el mismo presidente que acaba de licitar una inversión de 17 millones de euros para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones y convertirlo en subsede de la Hispanic Society de Nueva York —un gesto que, sin duda, merece reconocimiento— se perdió la que probablemente era la cita cultural más relevante de este otoño en València. Una política cultural no se legitima únicamente con partidas millonarias. Una inversión puede sonar espectacular en titulares, pero carece de fuerza si no se acompaña de un compromiso real, de esa cercanía que solo se transmite estando presente en los momentos clave. Sorolla no debería de ser un expediente administrativo ni un proyecto de rehabilitación, sino la reivindicación del embajador de la cultura valenciana en el mundo. No acudir a una exposición que lo celebra es un desaire que pesa mucho más que cualquier cifra.

La Fundación Bancaja ha hecho un esfuerzo encomiable al organizar esta muestra aprovechando el cierre por obras del Museo Sorolla de Madrid y con ello, porqué no decirlo, meterle un gol a la Generalitat para reivindicarse con la mínima inversión económica en un centro de referencia para los amantes de Sorolla. El jueves, en el edificio de la plaza Tetuán, se dieron cita instituciones, especialistas, críticos y ciudadanos. Faltó, sin embargo, quién más debería haber estado, el que ha dado el visto bueno para invertir una cantidad ingente de dinero en traer a València de nuevo obra de Sorolla.

No se trata de un reproche protocolario. Se trata de coherencia. Si Sorolla es tan importante como para destinar 17 millones a darle un espacio permanente, lo mínimo es que el presidente acuda a celebrar su obra cuando se inaugura una exposición de esta magnitud. Lo contrario es proyectar la idea de que la cultura solo interesa como escaparate, como inversión para la foto futura.

Mazón, porque en su agenda oficial no figuraba nada a esa misma hora, perdió una oportunidad de oro para demostrar sensibilidad y compromiso. Podrá anunciar proyectos, podrá rehabilitar edificios y podrá inaugurar salas, pero mientras siga ausente de los momentos esenciales, la sombra de la incoherencia seguirá acompañándole. Sorolla merecía más que un cheque: merecía la presencia de quien hoy preside la Comunitat Valenciana.