Donald Trump y la Conferencia de Madrid

Benjamin Netanyahu y Donald Trump, esta semana en la Casa Blanca. / Associated Press/LaPresse

Cuando la política era otra pasaban cosas como, por ejemplo, la Conferencia de Paz para Oriente Medio celebrada en Madrid en octubre de 1991. Felipe González, que ejercía de anfitrión, decía en su discurso de bienvenida: “En este mundo nada puede resultarnos ajeno, y menos aún el destino de una región tan próxima como la suya, una de las culturas que se entrecruzaron en España contribuyendo a configurar su personalidad. Hemos pensado con frecuencia si las condiciones que un día hicieron posible la convivencia fructífera podrían repetirse. De la respuesta positiva o negativa se deriva la esperanza o la frustración, la paz o el conflicto”.

Aquella reunión que sentó en la misma mesa a los líderes europeos y a los de toda la región de Oriente Medio, a los representantes de Palestina e Israel, a George Bush y Mijaíl Gorbachov, fue la antesala de los Acuerdos de Oslo. La histórica foto también sellaba otra paz: el fin de la Guerra Fría. Eran otros tiempos.

Donald Trump presentó hace unos días una propuesta de paz para Gaza que cuenta con el respaldo de Israel. Veinte puntos entre los que destacan la liberación de rehenes por parte de Hamás y su desarme, de presos palestinos por parte de Israel y, lo más trascendente, la creación de un 'Consejo de Paz' para capitanear la transición en Gaza que presidiría el propio Trump. Adolece, tal y como han manifestado António Guterres o el presidente del Gobierno, de la cuestión clave: el reconocimiento de los dos estados.

Pero hay, además, un aspecto esencial en todo esto que tiene que ver con la idea de la política y su práctica en el ámbito internacional. Quiero decir que, por muy positiva que pueda ser la propuesta realizada por Trump, es un planteamiento parcial que rompe con el principio del multilateralismo, desnaturalizando la forma en la que estados afrontan los principales desafíos y conflictos en el marco de una sociedad internacional con normas.

Me parece un error aplaudir su propuesta sin reparar en ello porque sería como aceptar que el mundo está en sus manos, renunciando a los principios de participación, negociación y diálogo como base de las relaciones internacionales. A veces, la esperanza es el recuerdo. El mío en esta columna es la Conferencia de Madrid. Es intentar un nuevo Oslo.