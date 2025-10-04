El emperador y los bárbaros

Pete Hegseth y Donald Trump en Quantico. / Associated Press/LaPresse

Trump ha reunido a sus generales, pero no fue aclamado. Si buscó los vítores plebiscitarios de las arengas bárbaras, no los encontró. Entre los rostros de los reunidos solo mantiene “firme el ademán” su ministro de la Guerra. Los demás, en silencio. La reunión fue un insulto para el ejército más poderoso del mundo. El enemigo digno de su preparación son unos pobres emigrantes y los peligrosos demócratas que gobiernan las grandes ciudades.

Con ello, Trump está dando los pasos para prevenir la resistencia democrática contra su gobierno, ese enfrentamiento civil que será la inevitable consecuencia de la destrucción de las libertades que paso a paso consuma. Ante hombres que han jurado la Constitución se estaba sugiriendo que, con la excusa de la invasión de los emigrantes hispanos, quizá tengan que combatir contra el pueblo demócrata americano. Se estaba anunciando al ejército que se prepare para violar la Constitución que ha jurado.

De este modo se anuncia la consumación de la fractura de los Estados Unidos. Grandes ciudades frente al mundo de las pequeñas comunidades del interior, donde se refugia la mentalidad MAGA. Pero en la presente conjunción del poder americano es necesario que se reúnan lo peligroso y lo ridículo. El emperador, que suele andar desnudo, no permite que a su lado florezca la inteligencia. El ministro Hegseth parece cumplir los estándares requeridos. Mete en la misma “basura” lo políticamente correcto y la justicia social y habla de ello como una infección que ha producido en el ejército una invasión de gordos, melenudos y bajitos. Eso, dice, mata a los hijos y las hijas de Estados Unidos. No los tiroteos.

En un adoctrinamiento político, al grito de “no más política”, Hegseth ha decretado prohibidas las alusiones al cambio climático y “los delirios de género”. Con todas sus letras ha dicho que hay demasiadas gentes con uniforme que no deberían llevarlo. Aludió a cuotas de raza, a políticas woke, y a “primicias históricas” intolerables. Si las mujeres no cumplen esos estándares de fuerza, “es lo que es”, dijo. Todo esto fue efecto de “políticos tontos o imprudentes”. A final la traca. Si algunos generales presentes, nombrados por esos políticos tontos, se sienten mal ante lo que dice, Hegseth les pide la dimisión. Así, el presidente y el ministro de la Guerra humillaron al ejército de los Estados Unidos como una corporación de gordos, afeminados, negros. ¿Y querían los vítores como si sus generales fueran los bárbaros?

¿Se está vengando Trump, con esta humillante reunión, de aquel desfile que se desorganizó en su honor, aquella tropilla desgarbada, que parecía reclutada de forma precipitada entre los figurantes malpagados de los espectáculos populares de las célebres batallas de la Independencia, que tanta risa provocó por medio mundo? ¿O la herida procede del último desfile de China? Esa insistencia en los estándares de altura y gordura, ¿no tiene nada que ver con aquellas máquinas humanas chinas, ellas, sí, capaces de vítores disciplinados?

La senda Trump es un camino peligroso que destruye la estructura estatal de los Estados Unidos. Pero nada es seguro mientras no destruya la firme vinculación del Ejército con la Constitución. Y eso es lo que ha exigido al exigir que quien no esté de acuerdo pase a la reserva. Veremos cuántas dimisiones se producen y cuántos son forzados a hacerlo. Todo parece indicar que vivimos las vísperas de una gran depuración. Pues los dos discursos buscan conformar un ejército “apolítico” impregnado de la ideología MAGA.

Las envejecidas orejas de Europa al menos deberían escuchar el rumor de esos discursos. Estados Unidos ya no está para defender fronteras de países extranjeros. Las ideas y venidas de Trump no deberían distraernos del objetivo principal. La vieja propaganda nazi en los Estados Unidos, de la que tenemos un buen relato en La Conjura contra América, predicó el aislacionismo y la neutralidad ante Hitler. ¿Saben cómo se llamó su organización principal? Qué curioso. 'America First'. Todos sabían que la neutralidad respecto a Hitler era una alianza con Hitler.

El aislacionismo es hoy una alianza con Putin, que quiere de nuevo la Europa del Este. La del oeste será servida en bandeja a los aventureros de Trump por Vox y sus cómplices. Mientras se anuncia que el ejército norteamericano se centrará en la gloriosa tarea de cazar hispanos y reprimir demócratas, Putin pasea sus drones por media Europa. Y nadie rompe con Netanyahu, que emplea su ejército justo para lo que Trump anuncia, perseguir palestinos en Cisjordania y destruir ciudades, usando como excusa el terrorismo de Hamás. Una excusa que Díaz Ayuso, con su alto sentido del patriotismo y del honor, exhorta a los tribunales israelíes a usar contra sus nacionales de la flotilla detenidos.

Quiero creer que algún talento responsable en Europa sabe que hay que romper con este mundo. Me gustaría pensar que otros siguen la máxima según la cual al tirano se le puede adular y engañar. Puede que todos estemos esperando lo que juzgamos inevitable. Que las cosas le van a ir mal para Trump y que Netanyahu tiene poco margen después de dos años de guerra. Los síntomas comienzan a presentarse. James S. Chanos, un importante inversor americano, avisa en el Financial Times de que la quiebra de First Brands Group, fabricante de componentes de automóvil, podría ser la primera de una serie de colapsos corporativos, pues la deuda privada de empresas comienza a dispararse. Dicen que el caos producirá oportunidades. Pero no hay duda, antes será el caos.