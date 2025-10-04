Dormir o no dormir, ésa es la cuestión. Es como lo de Hamlet pero llevado a los cuartos ansiosos -muchas veces insoportables- del insomnio. Una de las estrategias de las que se vale el capitalismo para dirigir nuestras vidas. No es la única estrategia, claro que no, pero les encantaba a Margaret Thatcher y Winston Churchill. Cuantas más horas duermes, menos produces. Y los del Ibex 35 te exigen plena dedicación. Que les entregues el cuerpo y el alma. Que te sientas Superman o Wonder Woman aunque acudas al curro -si lo tienes- con la cabeza rodando por el suelo y las piernas como si fueran un chicle a punto de licuación. El insomnio se ha convertido en uno de los pilares básicos para construir una sociedad a la que se le está quedando cara de píldora ansiolítica.

La indignación de los insomnes

Es curioso: la industria del dormir te pone a los pies de dos caballos y los dos tienen que ver con el dinero. De un lado, la industria de las benzodiacepinas que se pone las botas vendiéndote la necesidad de dormir para que al día siguiente rindas como dios y los dueños del negocio puedan igualmente dormir tranquilos. Y en la otra parte del insomnio, la industria que te vende la moto de que dormir es perder el tiempo y que dos o tres horas de sueño profundo bastan y sobran para que las doce horas que no se reflejan en el contrato laboral te parezcan una chuminada. Un chollo eso de no poder dormir para que se forren los de siempre. De eso, precisamente, de dormir o no dormir, va la novela de Isaac Rosa que acaba de salir a librerías: Las buenas noches. Es la tercera vía en esa encerrona que son las otras dos para salvarnos las noches y los días de nuestras vidas: leer novelas como ésta. Disfrutar del día o de la noche. Meterte entre las sábanas ahora que empieza a sentirse el frescor del otoño y pensar que, frente a la industria que nos convierte en individuos aislados contando ovejitas o hinchándonos a complementos vitamínicos, podemos formar comunidad. El 15-M de los insomnes. O más atrás: el tiempo de las cerezas revolucionarias. A tomar pol saco las exigencias productivistas, los buitres que nos dejan sin vivienda donde poder dormir o no dormir, currar con los putos objetivos en la agenda de todos los días y la jeta del encargado presionando a tope como si fuera Hannibal Lecter fugado de El silencio de los corderos, descubrir que de uno en uno no vamos a ninguna parte, ni al buen dormir ni a ninguna parte, y por eso hay que encontrar cómplices con quienes montar un cristo de campeonato para organizar nuestro tiempo a favor de la felicidad. De nuestra felicidad, digo.

Siempre anda Isaac Rosa provocando dolores de cabeza a quienes ordenan desde su poderío nuestro tiempo. En sus novelas, en sus artículos de prensa, en sus intervenciones públicas donde siempre hay un hueco para ayudar a que no siempre los de siempre se salgan con la suya. Ahora se lanza a destripar las tácticas y estrategias con las que cuadra sus cuentas buena parte de un neoliberalismo cada día que pasa más despiadado con quienes menos pueden, más entregado a los intereses exclusivos de quienes mande quien mande nunca dejarán de llenarse a manos llenas los bolsillos. Buscar -o encontrarla por casualidad- la compañía de alguien que tenga problemas con el sueño y descubrir que «en som molts més dels que ells volen i diuen», como cantaba Raimon hablando de otros insomnios que nos amargaron la vida durante cuarenta años y que el cantante de Xàtiva dedicaba al dirigente comunista catalán Gregorio López Raimundo.

Una noche, en el bar de un hotel, un hombre y una mujer se encuentran porque no podían dormir. Y se quedan groguis en cuanto tocan la cama. Duermen como benditos, como si la cama fuera un lorazepam para dinosaurios, como si al fin y sin buscarlo hubieran encontrado la solución a los destrozos del insomnio. Acuerdan citas sucesivas sólo para eso: dormir a pierna suelta, escapar a las turbulencias de una noche en vela que se llena de fantasmas, ni hablar siquiera ni saber sus nombres: sólo encontrar la mejor manera de acoplar sus cuerpos para dormir sin pesadillas. Reconocerse en esas pesadillas para enfrentarse a ellas dejando a la vista su manual de iniquidades. Cómo dormir o no dormir es socialmente, políticamente, la manera que tiene el capital de que la miseria sea aceptada como imprescindible para que el mundo avance como el conejito de la tele y sus pilas inagotables. Dormir o no dormir ha de ser una estrategia dirigida por los durmientes o no durmientes: nunca por los que lo tienen todo atado y bien atado: hasta nuestros sueños. El manual de instrucciones para lograr un sueño reparador o no dormir hasta que el cuerpo aguante ha de ser cosas de lo común y no de intereses privados que juegan sólo a que aumenten sin parar su cuota de poder y beneficios.

De todo eso, pero mucho mejor contado, habla Isaac Rosa en Las buenas noches. Desde su primera novela, hace ya la tira de años, nunca he dejado de leerlo, de escucharlo, de saber que lo que él dice va a la misa de mis mejores esperanzas. Y una cosa que Isaac me aclaró cuando coincidimos en Montauban hace unos años: no se escribe desde el compromiso -como se suele decir de algunas escrituras- sino desde la responsabilidad. Si leen este libro -ojalá lo hagan- seguro que esa misma responsabilidad -estar, vivir en lo común- la sentirán ustedes desde la primera a la última página. Seguro que sí. Seguro.