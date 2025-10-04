La newsletter de Joan-Carles Martí: Nou d'Octubre, encuesta

Nou d'Octubre, encuesta de Levante-EMV, como manda la tradición. A partir del lunes, el mejor sondeo sobre el estado de la Comunitat Valenciana que realiza Prensa Ibérica para sus tres cabeceras, Información, Mediterráneo y Levante-EMV. Una foto imprescindible para conocer la situación política, económica y social de un territorio polarizado y en medio de una batalla de relatos que está a punto de cumplir el primer año de la trágica dana del pasado 29 de octubre. Cuatro entregas, de lunes a jueves, que concluyen con la intención de voto en las Corts, pero que entremedio dejan una información sociológica importante de cómo estamos y afrontamos el futuro. Este mes solo ha empezado y a la fuerte carga simbólica que lleva la fecha de fundación del antiguo Reino, se añade la celebración del funeral de Estado por las 229 víctimas de gran riada. Atentos a las pantallas.

