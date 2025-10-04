Opinión
Verònica Cantó Doménech
Molt més que un paradís perdut
L’efemèride del mig segle brinda una nova oportunitat per a llegir l’obra amb les ulleres d’un nou temps
«Des que creues el Mascarat, s’obri el cel i l’ànima tremola. Desitges posar els peus a terra i córrer per les costeres per retrobar-te en cada racó d’Altea, que fa temps que no has vist. L’olor a gesmil, a pa acabat de coure, a llençols estesos i —com no—, a la meua mar... »
El fragment anterior forma part de l’obra més coneguda i llegida de Carmelina Sánchez-Cutillas, Matèria de Bretanya, de la qual enguany celebrem el cinquanta aniversari, des d’aquell llunyà 1975 en què va obtindre l’Andròmina dins els Premis Octubre.
Ha passat un lustre des que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua la designara Escriptora de l’Any 2020, fet que ens va brindar una oportunitat magnífica per a llegir o rellegir l’obra de Sánchez-Cutillas amb les ulleres d’un nou temps, per a reivindicar-la i valorar-la com una de les grans escriptores del segle XX, per a reconéixer-la com una figura destacada de les nostres lletres, en totes les seues dimensions: la dona culta i erudita, la intel·lectual rebel i la compromesa, la dona del poble, l’alquimista de versos i la incansable investigadora. A més, la pandèmia ens va permetre descobrir i celebrar el centenari del seu naixement en prorrogar l’efemèride al 2021.
Les carmelines, com ens autoanomenem les persones que vam conformar la comissió encarregada de programar totes les activitats, recordem amb il·lusió i goig l’emoció intensa que vam sentir en escorcollar el llegat de Carmelina Sánchez-Cutillas, custodiat a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu gràcies a la cessió dels seus fills. Tindre a les mans i poder fullejar l’original mecanografiat de Matèria de Bretanya, entre molts altres papers manuscrits, ens corprenia, perquè era un dels llibres que pertanyia al nostre primerenc univers de lectures en valencià.
Matèria de Bretanya és una obra singular de les nostres lletres, és una crònica d’un temps i d’un espai, és un llibre de memòries que recrea i literaturitza els records d’infantesa de l’autora, a Altea, durant els anys immediatament anteriors a la Guerra Civil, i que evoca el seu particular paradís perdut. Tanmateix, no és únicament un llibre de memòries personals, sinó que, a més, és un llibre que recull una memòria col·lectiva, la d’un poble, que podria ser la de molts pobles valencians. És una obra que ens interpel·la, en la qual Sánchez-Cutillas va tindre la generositat de regalar-nos les paraules que dibuixen el mapa de la seua i la nostra petita pàtria, lligada a la terra, a la mar i a les muntanyes. Com ella mateix va deixar escrit: «Ara jo sabia que allò tan entranyable era la meua petita Pàtria, i que la gran, la de tots estava feta de petites; com les magranes, que són fetes de pinyons petits i apretats i de la color de la sang».
Matèria de Bretanya és també una obra universal com demostra el fet que generacions de valencians l’han llegida i, 50 anys més tard, té assegurada la pervivència i continua convidant a la lectura.
La vigència de la veu narrativa i poètica de Carmelina Sánchez-Cutillas és absoluta, i a hores d’ara ens parla a cau d’orella o de viva veu perquè els temes que tracta apel·len al més íntim de la condició humana, perquè són universals com la vida, l’amor, el pas del temps, la mort, la lluita contra totes les injustícies, la denúncia social, la reflexió sobre la seua condició de dona, sobre la identitat col·lectiva, el compromís social i, fins i tot, la quotidianitat (les petites coses de cada dia) elevada a categoria literària (el lirisme de la quotidianitat). En definitiva, trobem la dona del poble, independent, rebel i bohèmia.
Com bé diu Joan Borja, «la seua veu, enamorada de la vida, del coneixement i de les paraules, va temptejar —des de les fronteres del silenci— una triple rebel·lió justa i necessària: contra la submissió lingüística, contra el totalitarisme ideològic i contra totes les intricades i fossilitzades formes de la discriminació per raó de gènere».
Celebrem l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas i la literatura en valencià.
