Vientos y tormentas de EE UU en el Mediterráneo

“M’he sentat en un banc de Dallas i he pensat en el teu banc de Central Park. Els bancs contenen molta memòria”. En la foto del mensaje se ven unos dedos, un río tranquilo y un libro extraño, de esos que le gustan a mi amigo. Todo, bajo un sol dulce que no quema. Como en las tardes en Central Park hace una vida y media. Me gusta la tradición anglosajona de dedicar los bancos, eso de que conserven la memoria de alguien cuyo nombre queda en una plaquita chiquita. Algo tan liberal: pagar un banco para que perdure el nombre de alguien querido en algún lugar especial. No sé si me gustan más los bancos o aquellas tardes que inclinaban los días de verano y te sentabas a intentar conectar con la vida que circulaba por el parque, con un helado cada tarde y un periódico o un libro. Como si el tiempo no fuera un enemigo y pudiera esperar paciente la agonía del día. Quizá es el recuerdo el que da brillo a lo que era soledad sin esplendor en la hierba. Quizá era eso, pero hoy la paciencia parece un concepto enterrado sin banco que la honre. No hay tiempos muertos. Todo es frenético. En el cine, en las noticias, en la vida.

Central Park parece lejano. Aquel parque de tardes tranquilas al lado del edificio Dakota de John Lennon se ha fugado. Todo lo que llega de allá parece ruido. Trump ha traído la furia. Y se ha desbordado como una mancha imparable. Más que el personaje, es ya el resumen de una forma de hacer imprevisible y cesarista.

Esas maneras han empezado a contaminar. No tengo claro si es imitación del triunfador o era un viento que se levantó por el mundo y él ha sabido ponerle marca. Con esos vientos se empieza a menospreciar la ciencia, allí y aquí. Puede que sea casual que aquí, en poco tiempo, se pase a cuestionar a instituciones como la Agencia de Meteorología, la Confederación Hidrográfica y ahora la Acadèmia de la Llengua. A mí me suena a esos aires que cruzan el Atlántico. Todo igualmente sobreactuado, encaminado a dominar el guion de la actualidad y controlar la escaleta de los días.

Lo último es el valenciano, ahora que se acerca el Nou d’Octubre y el aniversario de la gran riada. Convienen otras brisas. Y entonces la Acadèmia ya no sirve, la de los acuerdos de hace veinte años se ha desviado; sus criterios y doctrinas, emanados con cesiones a fuego lento, no sirven. Hay que cambiar el nombre de la cosa, aunque no se den las mayorías parlamentarias y suene a disparo al plato, sin carne. Hay que condenar hasta el grito que se hable de valenciano/catalán, aunque el consenso logrado hace casi treinta años disponga con expresiones contenidas y suaves lo que la ciencia decía mucho antes: “La llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen les comunitats autonòmes de Catalunya i de les Illes Balears i el Principat d’Andorra”. Y así hay que montar la campaña del Nou d’Octubre sobre una palabra que se escapa del diccionario de la autoridad normativa, que vuelve a ser el saco de boxeo al que golpear a ver si se abre como una piñata y suelta una baratija que pueda servir. Todo bien medido, con la destreza del cirujano estratega que elige una palabra fuera de la ortografía pero enmarcada en la versión original de un himno de tiempos sin normativa lingüística y recogida en una ley de símbolos redactada en los años duros de batalla de acentos. Y así la estrategia derrota a la ciencia en un cursillo acelerado de todo eso que viene de un Trump que borra presidentes porque cuestiona resultados electorales. El mandatario valenciano tiene desde hace un año su agenda maniatada, pero sigue explorando los días por esos matorrales que desorientan a la oposición: la izquierda carga con un plus de ejemplaridad, qué se le va a hacer.

Lo más sorprendente de este último episodio es el silencio de los que soportan el birrete de la ciencia. No sé si es derrota o cansancio. O paciencia mientras la tormenta pasa. O la certeza de que la estrategia se asienta sobre el ruido y la mejor arma entonces es el silencio.

Yo vuelvo al mar. Se oye desde lejos después de la tormenta. Vuelvo a arenas que te susurran que son tu lugar aunque tú no lo sepas y hayas dejado de estar durante meses. Rincones en los que al atardecer la sombra se pliega sosegada, como si no pudiera suceder ya nada. Aquella vida más paciente y esa democracia en zapatillas de felpa debe ser algo así. Una tarde la encontraremos, porque estas tardes siempre regresan al final del verano, en esta playa y en Central Park. En esta hora suave y fría en la que estás seguro de que en el invierno todos los sueños van a ser y aquel amor inesperado de final del verano se pondrá el abrigo a tu lado.