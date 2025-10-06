Bruselas escucha, València ignora

Hace una década, Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro, compareció en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, y pronunció una frase que quedó grabada: «Cuando un ciudadano viene a Bruselas lo hace buscando la decencia que no obtuvo en su país».

Diez años después, la historia se repite. Incomprensiblemente, el mismo PP de la Comunitat Valenciana comete el mismo error. No me refiero solo a no asumir responsabilidades políticas ante una tragedia —que ya sería bastante—, sino a algo aún más grave: maltratar institucionalmente a sus víctimas. Porque incomodan, porque son el espejo en el que no quieren mirarse, porque recuerdan cada día que no estuvieron a la altura cuando más se les necesitaba. Y si desaparecen, mejor.

Hace veinte años, la Generalitat de Camps se negó a recibir a las víctimas del metro y a pedir perdón. Hoy, la Generalitat de Mazón no solo las ignora, sino que además intenta desacreditarlas, difamarlas e incluso responsabilizarlas de lo ocurrido.

No han recibido ni empatía, ni respeto, ni reparación. Nunca han sido recibidas oficialmente. Nunca se les ha reconocido compensación alguna. No dar el trato digno que merecen quienes han perdido sus casas, a un padre, a un hermano, a una mujer, a un marido o a una hija única es maltrato institucional. Y hay que denunciarlo con todas las letras.

El vicepresidente encargado de la reconstrucción llegó a responsabilizar a las propias víctimas de sus muertes. ¿Puede imaginarse el dolor de una madre a la que le dicen que su hija murió porque «no actuó con responsabilidad»? ¿El mismo Consell que envió el mensaje de alerta tarde porque el President no estaba localizable y la consellera de Emergencias demostró no saber dónde tenía su mano derecha? No solo es cruel culpabilizar a los 230 fallecidos: es además mezquino, ruin y vil.

Y no quedó ahí. En pleno debate sobre el estado de la Comunitat, el President de la Generalitat acusó directamente a las víctimas de estar politizadas.

Todos tenemos personas a las que amamos. Por eso todos podemos hacernos estas preguntas: ¿Tiene el duelo de una madre color político? ¿Puede fingirse el dolor de un padre que pierde a sus hijos? ¿Puede exagerarse la rabia de sentir que una muerte se pudo evitar?

Perder a alguien siempre es doloroso. Pero perderlo con la certeza de que se podría haber evitado es un tormento diario. Y denunciarlo, exigir responsabilidades, no es politizar. Es pedir justicia y reparación.

Y no solo es comprensible, es loable y admirable que quienes conviven con su dolor tengan fuerzas para exigir responsabilidades. Y yo que tuve el honor de acompañarlas en Bruselas, puedo asegurar que no es un camino fácil para ellas.

Diez años después, Bruselas vuelve a ser el escenario. Y como la casualidad ha querido que estuviera presente en las dos ocasiones, tendré para siempre en mi memoria dos escenas idénticas: dos mujeres valencianas, portavoces de colectivos de víctimas, viajando al Parlamento Europeo a reclamar la atención y el cuidado que no encontraron en su tierra.

El hecho de que hayan tenido que llegar hasta Bruselas para ser escuchadas es un fracaso de nuestras instituciones más cercanas. Un fracaso político, pero sobre todo moral. Porque Bruselas no debería ser el refugio de quienes no han encontrado dignidad en València. Y sin embargo, lo es.

No hablamos de un episodio menor. Hablamos de una catástrofe que costó la vida a 230 personas. Familias enteras destrozadas que hoy arrastran no solo el dolor de la pérdida, sino también la indignidad de haber sido ignoradas por sus instituciones. Y es aquí, en Bruselas, donde han encontrado la escucha que se les negó en casa. Ese contraste debería avergonzarnos como sociedad.

Porque la obligación de proteger, acompañar y reparar corresponde en primer lugar a nuestras instituciones más cercanas. La dana no solo arrasó calles y viviendas. También dejó al descubierto la fragilidad de un sistema que, cuando más se le necesitaba, no estuvo a la altura.

Las víctimas de la dana no han pedido compasión, pidieron algo mucho más básico: justicia y reparación. Piden que se reconozca que se les falló, que se asuman responsabilidades y que se tomen medidas para que nadie más vuelva a pasar por lo mismo. Pero además pidieron algo que cualquiera con un mínimo de empatía y humanidad les debería haber dado, y es garantías de que nunca más nadie volverá a ser abandonado tras una catástrofe.

Europa ha escuchado a las víctimas. Ahora le toca a la Generalitat dejar de considerarlas un problema político y asumir lo que nunca debió negar: su deber de proteger la vida y la dignidad de su gente. Porque su dolor no tiene color político. No hay ideología en el llanto de una madre que ha perdido a su hija. No hay partidismo en el vacío de un padre que ha visto desaparecer su casa y a su familia. Lo que hay es un clamor legítimo por dignidad. Y debe ser atendido.