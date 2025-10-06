Centrarse y concentrarse

Una madre trabajadora ayuda a su hijo a realizar las tareas escolares. / Domenech Castelló / EFE

Debo elegir entre leer a Leila Guerriero o pintar un dibujo con mi hijo. Pagaría por tener tiempo de calidad para lo primero. No soy peor padre por ello. “No era un día aparatoso. Amasaba pan en una tarde de invierno mientras…”. Lo intento pero mi vida actual se impone. Cojo el mostaza y coloreo. Leer queda de nuevo postergado, como correr, pedalear o nadar mi pareja. Si algo hacemos las madres y padres es postergar. Importante es que nos vean leyendo o practicando deporte, pero tal vez más importante es que entiendan que les vamos a ofrecer todo el tiempo que necesiten de nosotros, porque si algo es el amor es tiempo dedicado. Es oxígeno.

En ocasiones nos obstinamos, reclamamos el espacio y nos rebelamos. El otro u otra asume, solidario, el doble. Equipo. A veces sale bien, otras no. Lejos de los filtros de las redes sociales, la vida real es en muchos momentos cruda pero es ahí donde se cimienta lo duradero y auténtico. La vida no es un catálogo de fotos perfectas, es un vínculo de compromiso ante lo cotidiano y ordinario.

Los obligatorios espacios de separación, donde los niños se educan con profesionales, los usamos los padres y madres (no me convence nada que el “padres” incluya a las madres) para trabajar a toda velocidad. Estresados. Después compatibilizamos, amontonadas, las otras obligaciones con ellos. Lavadoras, cenas, duchas.

El ocio queda relegado para cuando ellos duermen y el cansancio presiona nuestras sienes. Es un lujo, a menudo inalcanzable. Este artículo se escribe entre trece quilos que me acechan por la espalda en continuas interrupciones y el silencio sepulcral que me invita a aprovechar el tiempo y recuperar algo del descanso perdido.

Y así, en días eternos y años fugaces, pasa la vida. La vida de las madres y padres, que es otra cosa. Otra vida. Varias vidas en una vida. Una satisfacción complicada de entender si no se experimenta.

Los triatletas Sonia Bermúdez de Castro y Emilio Aguayo son dos referentes preciosos, tanto por su esfuerzo deportivo como por su sonrisa innegociable. Este verano dijeron que “todo no se puede”. Y es que todo es innecesario. Todo es sinónimo de un estrés insostenible y de una insatisfacción insalvable. Hay que reducir expectativas y disfrutar de la sencillez. Centrarse y concentrarse. Más es menos. Lo dice, también, el planeta.