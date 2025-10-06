Nou d'Octubre, encuesta de Prensa Ibérica para sus tres cabeceras valencianas —Información, Mediterráneo y Levante-EMV—, como marca la tradición. Hoy publicamos la primera de las cuatro entregas; la última coincidirá con el Día de la Comunitat Valenciana, cuando, antes del discurso institucional del president en el Palau, la clase política, empresarial, social y cívica, junto con el conjunto de lectores, conocerán el índice de popularidad de los dirigentes y la intención de voto autonómica. En principio, las elecciones deberían celebrarse en mayo de 2027, aunque hasta entonces todo puede cambiar.

Los resultados iniciales muestran que la percepción sobre la gestión de Carlos Mazón no ha variado respecto a la encuesta de mayo, realizada en el ecuador de la legislatura. Ese desgaste, con un 80% reclamando su dimisión, desmiente los panegíricos sobre una supuesta recuperación de su imagen tras el verano. Igualmente, de contundente es el dato que indica que nueve de cada diez opinan que no debería volver a ser candidato, una cifra insostenible para el PP. A ello se suman voces de gran peso dentro del electorado popular que ya lo expresan en público, como hizo ayer María Consuelo Reyna en estas páginas, lo que complica aún más su continuidad. Aunque lo intentará, no cabe duda.

Estos datos sobre la mala valoración de Mazón los conocen perfectamente tanto Feijóo y la dirección de Génova como los responsables del Palau. Los sondeos posteriores al verano apenas se han movido. Así que, además del líder del PPCV, quien afronta un problema serio es Feijóo, cuya imagen tampoco sale bien parada, al igual que la de Sánchez. Y eso resulta preocupante. Es normal que un gobernante pierda apoyo durante su mandato; lo excepcional es que la ciudadanía mantenga una percepción negativa tanto del president, encargado de cuestiones clave en la Generalitat, como del presidente del Gobierno, y que incluso suspenda el candidato de la oposición con opciones de llegar a la Moncloa. El escenario, por tanto, aparece bloqueado y propicio para el avance del populismo extremo.

«Mazón debe asumir la parte dura de la reconstrucción y no volver a presentarse», afirmó ayer María Consuelo Reyna en la entrevista de Levante-EMV más comentada de los últimos años. Solo falta que Feijóo le dé un "me gusta".