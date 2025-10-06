Opinión
La insaculació del Ventorro
Al segle XVII, a Castelló, els càrrecs municipals es decidien amb un sistema aparentment innocent: la insaculació. Una bossa plena de boletes amb noms, una mà que triava a l’atzar i, “voilà”, ja teníem justícia, consellers, jurats, acequier i mostassaf. Però, què feia cadascun d’aquests càrrecs? Els justícia actuaven com a jutges locals i representants de l’autoritat reial en la ciutat. Els consellers assessoraven i prenien decisions col·lectives sobre els afers del municipi. Els jurats gestionaven l’administració diària, les finances i l’organització de la vida ciutadana. L’acequier s’encarregava de la distribució de l’aigua i del manteniment de les sèquies, essencials per a l’agricultura. I el mostassaf vigilava els mercats, pesos i mesures per garantir l’ordre i evitar fraus. Ara bé, l’atzar era només decorat: sempre acabaven manant els mateixos.
Quatre segles després Mazón juga al mateix joc, però amb un decorat més car. El president de la Generalitat anuncia la quarta remodelació del seu govern en temps rècord. Aquell “gobierno de los mejores” que ens volia vendre ha quedat en una comèdia de sainet: canvi de cadires, retoc de noms i molta posada en escena.
I ací ve la pregunta inevitable: triarà els seus consellers amb boletes dins d’un sac? Si és així, que algú avise al senyor Rovira, conseller d’Educació, perquè la seua boleta fa temps que està marcada amb una creueta. La seua gestió ha sigut tan nefasta que, si el cessa, la comunitat educativa li enviarà un ram de flors a Mazón en senyal d’agraïment. El problema és: en quina altra conselleria el pensa col·locar? Perquè després de fracassar en Educació, Universitats, Ocupació i Cultura el millor que podría fer és anar-se a sa casa.
Però el fons de la qüestió no és Rovira ni cap altre conseller intercanviable. El problema és Mazón. Un president que desapareix el dia de la catàstrofe més gran de la història recent del País Valencià i que després es limita a moure fitxes com si foren cromos no té cap legitimitat per continuar governant. El que fa no és política, és un espectacle de titelles per distreure el personal.
Al segle XVII les boletes dins del sac garantien que les elits de les ciutats de la Corona d’Aragó no perderen mai el poder. Al segle XXI, Mazón fa exactament el mateix: disfressa la seua feblesa amb remodelacions inútils. Ahir van ser boletes, hui són butaques al Consell. I, de fons, la mateixa trampa de sempre: perpetuar-se en el poder mentre els valencians i valencianes es senten abandonats.
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: 'Es el Himno más bonito del mundo
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Una nueva oleada de chubascos regresa este lunes a València