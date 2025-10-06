El Orden Mundial en Jaque: Trump y la extrema derecha como amenaza

El presidente de EEUU, Donald Trump / Associated Press/LaPresse / LAP

No fueron las escaleras mecánicas sin funcionar de las Naciones Unidas las que obligaron a Donald Trump a subirlas a pie lo que provocó su estado de ira ante la Asamblea General, sino su propia visión del mundo: su ideología. Un asalto en toda regla al edificio de la cooperación internacional erigido por Estados Unidos tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. El auge de la extrema derecha, con Trump como su más ruidoso y desestabilizador exponente, no es una simple anomalía política, sino una fuerza destructiva que ataca los cimientos mismos del orden multilateral y de las Naciones Unidas. Lo que vimos en Nueva York es un ataque frontal, deliberado, y de consecuencias potencialmente catastróficas para la estabilidad global. Toda una amenaza.

La estrategia es clara y brutal: desmantelar las instituciones que, a pesar de sus fallos, han logrado contener conflictos y fomentar una interdependencia beneficiosa entre las naciones. La retórica de Trump, obsesionada con el "America First", no es sino una cortina de humo para justificar una política del "yo primero", que desprecia la noción misma de responsabilidad global. La O.N.U. y sus agencias son presentadas como chivos expiatorios, como un drenaje de recursos y soberanía, cuando en realidad son el único foro viable para abordar crisis que, por definición, no respetan fronteras. La retirada de acuerdos cruciales como el climático, la OMS o la amenaza constante de abandonar pactos de seguridad, como la OTAN, no son actos de pragmatismo, sino de sabotaje deliberado al tejido de la Cooperación internacional pensado por Roswell y Churchill en su encuentro de 1943 en el Atlántico Norte.

Este desprecio por las instituciones va de la mano de un ataque directo al orden basado en reglas. El derecho internacional, esa compleja red de normas y tratados que ha evitado un retorno a la ley del más fuerte, es considerado por Trump y sus afines como una molestia, una imposición de élites globalistas. La preferencia por acuerdos bilaterales, dictados más que negociados, y la disposición a ignorar o reescribir las reglas a conveniencia, erosionan la confianza y la previsibilidad, elementos esenciales para la paz y el libre comercio. Es una vuelta a una mentalidad decimonónica de imperios y esferas de influencia, donde la fuerza bruta y la intimidación reemplazan a la diplomacia y el consenso.

Los aliados de Trump en este empeño son figuras como Marine Le Pen en Francia, Matteo Salvini en Italia, Viktor Orbán en Hungría, y en España, Santiago Abascal. Estos líderes, que promueven agendas nacionalistas y antiinmigración, han encontrado en la retórica y el estilo de Trump un modelo a seguir. Abascal, en particular, ha mostrado afinidad con estas posturas, a menudo criticando la Unión Europea y defendiendo una visión de soberanía nacional exacerbada que choca frontalmente con la necesidad de una acción coordinada ante los desafíos globales. Su visión internacional, marcada por un euroescepticismo virulento, una defensa de fronteras cerradas, criminalizando la inmigración, no solo debilita los lazos de cooperación europeista, sino que también ignora la interdependencia económica y de seguridad que caracteriza al siglo XXI. El respaldo mutuo entre estos líderes no solo legitima sus posiciones, sino que también refuerza un estilo de gobernanza que desprecia la cooperación internacional y la solidaridad.

Las consecuencias de esta mentalidad son palpables y alarmantes. La seguridad global se ve amenazada por el debilitamiento de alianzas tradicionales, vistas como cargas innecesarias en lugar de fortalezas colectivas. La falta de consenso en la lucha contra el terrorismo, la proliferación nuclear o las crisis humanitarias crean un caldo de cultivo para la inestabilidad y el conflicto. La volatilidad inherente a una política exterior errática y personalista, donde las decisiones dependen del capricho de un líder, genera incertidumbre económica y diplomática, dificultando cualquier intento de planificación a largo plazo para el resto del mundo.

Donald Trump no solo ha cuestionado las estructuras multilaterales, sino que ha promovido activamente una agenda que socava los valores democráticos y el Estado de Derecho, tanto a nivel nacional como internacional. Su estilo de liderazgo, caracterizado por la polarización, la desinformación y el ataque a las instituciones democráticas, se proyecta en su política exterior. Es un modelo que celebra la autocracia y el nacionalismo exacerbado, presentando la cooperación multilateral y el respeto mutuo como debilidades.

En definitiva, la posición política de Trump junto con sus aliados Le Pen, Salvini, Orbán y Abascal, constituyen una amenaza existencial al orden mundial. No se trata de una crítica constructiva, sino de un intento deliberado por desmantelar el sistema de cooperación y reglas que ha permitido una era de relativa paz y prosperidad. Es un llamado a la acción, a defender los principios del multilateralismo y el derecho internacional frente a una marea autocrática que amenaza con arrastrarnos a un pasado más oscuro y peligroso. La barbarie amaga con regresar.