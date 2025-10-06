La última moda en el Valencia CF, salir a perder

El Valencia CF contra el Girona este sábado. / E. P.

Si alguno se ofende con lo que va a leer, le pido disculpas, pero es lo que pienso. Voy al grano y de manera cruda porque a mi edad hay análisis que no soy capaz de leer o escuchar sin indignarme dada su simpleza. El tema ahora es que los jugadores del Valencia CF le están haciendo la cama al entrenador. Es decir, el análisis es que los jugadores salen a perder intencionadamente los partidos para que el club finiquite a Corberán. Y tan panchos.

Yo lo que veo es un equipo que no sabe cómo ganar los partidos. El problema del Valencia CF es futbolístico, y con esto no le estoy quitando hierro al asunto, porque que un equipo no sepa cómo ganar los partidos, a mi modo de ver, es grave. Los jugadores se saben la teoría, pero no cómo llevarla a la práctica. Y, sobre todo, están muy nerviosos. Los nervios y la ansiedad te llevan a cometer errores, a la desconfianza, a no atreverte cuando el partido parece controlado y se te pone de cara para finiquitarlo; optas por no arriesgar en vez de ir a por todas. El Valencia CF es ahora mismo un mar de dudas. Por resumir, en lo futbolístico hay un problema en los mecanismos colectivos para que la pelota salga limpia desde atrás, un problema en la presión, y un problema de concentración defendiendo el balón parado. Los malos resultados minan la credibilidad del entrenador y de los jugadores, y lo entiendo, pero no veo que sea momento para desconfiar de la capacidad de Corberán y de sus futbolistas por más que uno y otros tienen que mejorar. Es indiscutible. ¿La solución? Se me ocurre alguna. Por ejemplo, asentar un once. En ese sentido, leí en Superdeporte que en siete jornadas Corberán había hecho siete equipos diferentes. Ya son ocho. O por lo menos asentar el centro del campo. En la octava jornada no sabemos cuál es el doble pivote titular. Santamaría parecía un fijo y en Girona salió en el descanso, Javi Guerra fue suplente ante el Espanyol y en Girona, titular ante el Oviedo y sustituido en el minuto 50. Y lo mismo pasa con Pepelu, que entra y sale del equipo y un día tiene que hacer de 6 y otro de 8. Por cierto, mi centro del campo: Santamaria, Pepelu y Guera por delante. En ataque el único que parece indiscutible es Danjuma, pero no lo es en cuanto a posición, igual juega de delantero que caído a banda. Para asentar una idea de juego que flojea, tal vez convenga asentar un once para que se asienten los mecanismos.

Señalar jugadores

Lo que van a leer a continuación está escrito antes del partido del Valencia CF en Girona. Empezamos acudiendo a Google: «La Navaja de Ockham es un principio filosófico que establece que, ante varias explicaciones posibles para un mismo fenómeno, la más sencilla es la que probablemente sea la correcta». Viene a cuento sobre la explicación que dio Corberán el pasado viernes en rueda de prensa sobre su rueda de prensa del pasado martes después de perder ante el Oviedo en la que relató lo que algunos jugadores del Valencia CF habían hecho mal durante el partido. Dice el técnico de Cheste que para él eso no es señalar a sus futbolistas, que simplemente trató de hacer una explicación futbolística sobre algunas de las causas de la derrota, y que no era consciente de que eso se había interpretado como una manera de señalar a los jugadores. Dime ingenuo, pero yo le creo. Le creo porque en comunicación normalmente la mejor manera de salir de una crisis es decir la verdad de manera natural y sin dobleces. Y le creo porque a pesar de que lleva ya un tiempo en el Valencia CF, estamos tan sonados que es imposible que nos entienda. Yo el primero.