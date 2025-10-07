La importancia de la autoprotección

Trabajos de reconstrucción del Pont Vell de Riba-roja. / JM LOPEZ

En primer lugar, expresar mi más absoluto respeto y comprensión por el dolor de las víctimas y afectados, extremo que he puesto de relieve siempre que se me ha preguntado. Entiendo su dolor e impotencia y hacia ellas va mi solidaridad y empatía. El trabajo que se ha hecho en estos meses desde la Vicepresidencia para la Recuperación se ha centrado siempre en las personas.

Cuando se me pidió que me hiciera cargo de las tareas conducentes a la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana y la minimización de riesgos futuros, inicié el estudio pormenorizado de lo ocurrido para averiguar las causas y procurar su eliminación o reducción en lo posible.

Respecto a cómo proteger mejor a la ciudadanía, a las personas, identificamos tres aspectos esenciales: la información (tanto general como específica de los posibles fenómenos adversos), la formación (a todos los niveles, a la ciudadanía y, con especial incidencia, a los profesionales responsables de emergencias, personal docente, sanitario, etc.) y, por último, la capacidad de actuación. En esos tres aspectos esenciales se ha volcado el esfuerzo que recoge el Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales aprobado por el Consell el pasado 9 de septiembre.

Gan Pampols, en el acto de Nueva Economía Fórum en Madrid. / Levante-EMV

Las personas procuramos actuar racionalmente ante el peligro y lo hacemos en función de los tres aspectos citados: de la información disponible, del conocimiento adecuado para interpretarla y de la capacidad que tenemos para poner en práctica nuestras habilidades. La suma de esos tres elementos nos da la medida de la correcta evaluación del riesgo y de nuestro nivel de autoprotección.

Sin información, con información deficiente o carente de oportunidad, sin conocimiento suficiente para interpretarla o sin medios y procedimientos para poder actuar, no hay autoprotección. Cuando hago referencia a que falló la autoprotección el día 29 ruego que se interprete en este sentido y no en otro. Nada más alejado de mi voluntad que descargar la culpa en quienes ya no están o han sufrido pérdidas de todo tipo.

Faltaron infraestructuras hidráulicas clave, faltó anticipación, faltó información y el fenómeno meteorológico fue de una magnitud desconocida hasta la fecha

He repetido hasta la saciedad que se dieron un cúmulo de circunstancias ese día que tuvieron el terrible desenlace que todos conocemos, faltaron infraestructuras hidráulicas clave, faltó anticipación, faltó información, y el fenómeno meteorológico fue de una magnitud desconocida hasta la fecha.

No podemos recuperar lo perdido, pero es nuestra obligación procurar por todos los medios que no se repita. Ese ha sido y es mi compromiso. Y de ahí que el Plan Endavant proponga mejorar infraestructuras y protocolos y que el Plan ante Catástrofes sitúe la formación como esencial. Para ello incluye simulacros, campañas de concienciación, guías de actuación o la incorporación de la autoprotección en el currículo educativo, entre otras medidas. Hay que formarse y situarse siempre en el peor escenario, en lo más peligroso, y decidir en consecuencia. Ese es el principio más importante de la autoprotección y el que siempre hay que tener presente, nos va la vida en ello.

Jamás ha sido mi intención faltar al respeto a los fallecidos y afectados haciéndoles responsables de lo padecido

Siento que una frase sacada de contexto que da a entender lo que nunca he dicho ni he sentido haya podido ofender. Jamás ha sido mi intención faltar al respeto a los fallecidos y afectados haciéndoles responsables de lo padecido. Nuestro tributo hacia ellos es procurar que nunca más se produzca una tragedia como la sufrida. Les ruego escuchen completa la intervención que se produjo en el foro de la Nueva Economía el pasado 24 de septiembre en Madrid y que juzguen después.