Emergencias en el Día de la Educación Social

Tareas de limpieza en Paiporta días después de la dana. / Francisco Calabuig

Tras un septiembre convulso en el que la Educación Social alzó la voz por Gaza como un imperativo ético de nuestra profesión, seguimos con gran preocupación las noticias sobre algunos líderes mundiales que socavan las reglas del juego democrático y volvimos a indignarnos, tras lamentar otra agresión brutal a una compañera en un centro de protección en Huelva, lo que nos llevó a sumarnos a las diferentes concentraciones convocadas a lo largo y ancho del país para exigir unas condiciones laborales dignas y seguras, que protejan a quienes nos dedicamos a esta labor esencial, entramos en octubre, un mes muy importante, pues nos vestimos de gala para celebrar nuestro Día Internacional de la Educación Social.

El dos de octubre fue elegido en el XVII Congreso Internacional celebrado en Copenhague, porque se conmemora también el Día Internacional de la No Violencia y el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, un símbolo de paz y acción social.

Este año, para celebrar estas efemérides, se han preparado tres Jornadas durante todo el mes, con temáticas diferentes en cada provincia del territorio:

La primera fue el pasado 2 de octubre en Castellón con la jornada "La educación social en la educación afectivo sexual" ya que en estos momentos, en los que la pornografía y la desinformación se han convertido en las fuentes del saber de nuestros jóvenes, resulta crucial hablar de educación sexual, para que puedan recibir esta formación que no se limita a la biología o la prevención de riesgos, sino que es un proceso integral que busca dotar a las personas de conocimientos, habilidades y valores para vivir su sexualidad, sus emociones y sus relaciones de forma saludable, responsable y placentera.

Seguiremos en Alicante el16 de octubre: Esta será una jornada congresual, sirviendo de antesala a nuestro IX Congreso Estatal de la Educación Social que se celebrará en Cartagena en mayo de 2026. La temática de esta jornada será "La educación social en los Servicios Sociales. Buenas prácticas". Porque tenemos mucho que contar sobre nuestro buen hacer, sobre nuestros acompañamientos imprescindibles, porque el rol del educador/a social introduce la perspectiva educativa como motor de cambio, trascendiendo la mera gestión de recursos.

Y concluiremos el 28 de octubre en València: Esta jornada se ha pensado como un momento de reflexión y debate sobre "La educación social en catástrofes y emergencias", que dará la salida al curso que hemos preparado a nivel estatal. Este encuentro adquiere un simbolismo especial al celebrarse justo un día antes del aniversario de la devastadora dana de 2024, con un trágico saldo de 228 personas fallecidas y miles de damnificadas, y que dejó en evidencia las carencias sobre prevención y toma de decisiones.

En esta jornada queremos poner en valor el trabajo realizado por tantas compañeras en las zonas afectadas y reflexionaremos sobre nuestro rol en todas las etapas: en la prevención y formación comunitaria, en la intervención socioeducativa inmediata y en la reconstrucción, ya de que la recuperación de las personas pasa inevitablemente por la reconstrucción de sus vínculos sociales y sus proyectos de vida.