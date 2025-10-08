¿Por qué la Generalitat esconde vídeos del día de la dana?

Pasan los días y conforme nos acercamos al primer aniversario de la dana, la verdad y la información oculta salen a la luz como lo hace el agua a borbotones desde los alcantarillados saturados de basura: con fuerza, anegando todo a su paso y dejando un rastro de olor a podredumbre difícil de soportar. En las zonas dana se sabe mucho de todas estas cosas. Al repugnante olor que desprende el Poyo, la peste a fecales que se evapora por los sumideros de calles y plazas en muchos municipios afectados y el temor a una red de tuberías atiborradas de barro y desechos se suma el incesante goteo de los vídeos grabados en el Cecopi (primero los de À Punt, luego la llegada de Mazón y ahora el nuevo de Salomé Pradas) que están saliendo a la luz gracias a la instrucción judicial de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra.

Estas grabaciones se han mantenido ocultas durante meses y, entre otras cosas, evidencian que la Generalitat tenía mucha más información de la que decía tener y mucho antes en el tiempo (ya por la mañana) de lo que han defendido, en constantes versiones contradictorias y un baile de cifras, minutos y horas difícil de defender, desde el día de la dana. ¿Y por qué digo difícil de entender? Porque a cada cambio de versión, dato supuestamente nuevo o víctimización sobre una supuesta falta de información por parte de la CHJ o Aemet, salen a la luz nuevos vídeos, contundentes, en los que se puede observar que todo lo anterior, todo, forma parte de un atribulado intento de defensa judicial y pública basado en el engaño.

Porque cuando uno no sabe algo y defiende una postura desde la ignorancia poco se le puede reprochar, aunque en el caso de los responsables públicos no saber sus propias competencias ya es grave de por sí. Pero cuando uno dispone de información desde el primer minuto, la oculta y afirma que no la tiene, es engaño. Puro engaño. Hay una voluntad de manipular al de enfrente, de ningunearlo, con una evidente falta de respeto. El problema en esta ocasión, es que delante hay decenas de miles de personas afectadas y 229 familias a las que les es muy difícil digerir, si alguna vez pueden, que quien tenía la posibilidad de evitar una tragedia porque tenía los recursos y los datos en tiempo y forma no solo no lo hizo (varias horas para enviar un simple mensaje de alerta) sino que, además, ha intentado hacer ver que no sabía nada, pero nada de nada, cuando lo sabían todo: cuencas a vigilar, lugares de posible afectación, situaciones similares....

Más preguntas que respuestas

Yo no sé a ustedes, pero a mí, una de las cosas que más me enerva es cuando me engañan o me intentan engañar. Además de una profunda decepción, me suele invadir una ira difícil de explicar, sobre todo cuando las consecuencias del engaño son graves y me han puesto en riesgo a mí o alguno de los míos, en cualquiera de las facetas de nuestra vida. Me cuesta volver a confiar en quien me ha mentido deliberadamente, les confieso. Por eso, no sé cómo lo va a hacer el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para explicar por qué se han ocultado tantos y tantos vídeos de aquel día en el Cecopi. Videos que se negaban que se tuvieran, como respondió el actual conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, a la oposición en las Corts y tras lo cual solo queda una pregunta por hacerse: ¿quedan más?, ¿hay algo más que no haya salido a la luz? Obviamente sí, todavía no sabemos qué hizo el jefe del Consell entre su comida en el Ventorro y su llegada al Cecopi. ¿Lo sabremos antes del 29 de octubre de este año? Aquí solo depende de él hacerlo público o no. Y lleva once meses diciendo que no.

Una amiga multiafectada por la dana en muchos aspectos de su vida predijo, no sé muy bien con qué información, que esta dana 'anava a traure tota la merda'. Lo decía así, contundentemente, como la vidente que vislumbra más allá de la bola de cristal. Nunca llegué a concretar con ella si se refería a la basura real o hablaba metafóricamente. Ahora creo que, acertadamente, se refería a las dos. Y ambas apestan.