Opinión
9 d’Octubre: sobirania i dignitat
El 9 d’Octubre és el dia del País Valencià, una jornada per reivindicar la nostra identitat col·lectiva i el dret a decidir el nostre futur. No pot reduir-se a una desfilada institucional o a un ritual buit: ha de ser una data de compromís amb el país i amb la seua gent.
Enguany, el 9 d’Octubre ens troba enmig d’una situació difícil: el nostre territori continua patint les conseqüències de la dana, l’infrafinançament crònic i unes polítiques que posen en risc la llengua i la cultura, els serveis públics i la cohesió social. Davant d’això, el govern de Mazón, responsable directe d’aquesta situació, respon amb inacció, improvisació, sectarisme i propaganda. El seu menyspreu cap a la llengua, la cultura i el benestar del poble valencià és intolerable. Per dignitat, el president Mazón hauria de dimitir i convocar eleccions.
Tanmateix, aquest 9 d’Octubre no hem de quedar-nos només en la denúncia. Cal mirar endavant i apostar per la reconstrucció del País Valencià al servei del poble: des de baix, amb participació ciutadana i amb polítiques valentes d’habitatge, ocupació, serveis públics i transició ecològica justa.
Perquè no hi haurà futur digne sense més autogovern. Necessitem sobirania fiscal, sí, però també l’assumpció de noves competències que ens permeten decidir sobre allò que ens afecta: la gestió de les costes, les infraestructures, l’energia, la immigració, la seguretat, l’habitatge o la fiscalitat. No podem continuar depenent de decisions preses a Madrid que ignoren la realitat valenciana.
Aprofundir en l’autogovern vol dir reforçar les institucions pròpies, blindar l’ús del valencià, garantir la participació de la societat en les grans decisions i construir un model productiu al servei del país. Vol dir també enfortir la consciència de poble i defensar els nostres drets col·lectius davant un Estat que ens tracta com a colònia.
Aquest 9 d’Octubre és, més que mai, una crida a la dignitat, la sobirania i la justícia social. Cal deixar enrere la resignació i recuperar l’esperit de qui vol un País Valencià viu, lliure i amb futur. Avancem en l’autogovern per construir un país més just, solidari i democràtic.
