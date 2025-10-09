Sin empleo digno no hay futuro: CSIF alza la voz este 9 d ’Octubre

Plan de Empleo Social 2024 -2025. / A.M.

El 9 d ’Octubre constituye un día de celebración. Una fecha en la que el pueblo valenciano recuerda la conquista de la ciudad de Valencia por parte de Jaume I y, sobre todo, una reivindicación de nuestra seña de identidad. Es el día en el que los valencianos hacemos balance de nuestra tierra y proyectamos nuestro futuro. En este contexto, el sindicato CSIF, sindicato más representativo en la Mesa General de Negociación I, quiere poner en primer plano a quienes lo hacen posible: las trabajadoras y trabajadores que, con su esfuerzo, sostienen los servicios públicos, impulsan nuestras empresas y dan vida a la Comunidad Valenciana.

La reciente dana y las lluvias torrenciales que azotaron nuestras comarcas el pasado mes nos recuerdan que queda mucho por hacer. CSIF insta en que debemos prevenir dotando a nuestras administraciones de recursos humanos y materiales suficientes. No hay eficacia sin plantillas estables, sin inversión en infraestructura o sin tecnología adecuada.

Los últimos datos de empleo reflejan luces y sobras. Avanzamos en cifras de ocupación, sí, pero seguimos soportando una tasa de paro superior a la media nacional. Por lo tanto, la Generalitat Valenciana y el Gobierno central deben comprometerse de forma firme con la creación de empleo de calidad, salarios dignos y condiciones que permitan la conciliación familiar.

Por ello, desde CSIF defendemos un mensaje claro y firme este 9 de octubre: Sin empleo digno no hay servicios públicos de calidad, y sin servicios públicos de calidad no hay futuro. Por eso, reclamamos la implantación de la jornada de 35 horas, el cumplimiento real de teletrabajo, subidas salariales justas que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, y la tan necesaria reforma del Estatuto Marco.

En un día como hoy, desde CSIF Comunidad Valenciana queremos felicitar a toda la ciudadanía y reafirmar nuestro compromiso: trabajar sin descanso para que los valencianos y valencianas tengan un empelo digno, servicios públicos de calidad y un futuro a la altura de su esfuerzo.

Feliz 9 d ’Octubre